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娛樂
2023-08-14 11:12:20

溫拿演唱會｜尾場告別頂住唔喊 校長譚詠麟知張學友開騷滑倒唔敢同隊友講(有訪問片)

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曾志偉現身後台恭賀溫拿7場告別演唱會圓滿結束。

曾志偉現身後台恭賀溫拿7場告別演唱會圓滿結束。

溫拿樂隊七場《溫拿情不變說再見演唱會》昨晚(13日)於紅館圓滿結束，譚詠麟(校長)、鍾鎮濤(阿B)、陳友、彭健新和葉智強完騷後，於後台獲曾志偉驚喜現身送上祝賀。溫拿與阿B的女兒鍾懿一同接受傳媒訪問，五虎表示，7場演唱會眨下眼便完結，大感不捨。校長譚詠麟與彭健新在台上相當感觸，校長即表示已盡量頂住，為免影響表演，答應大家不可以喊。彭健新則大爆落台時，看到到太太淚崩，畢竟大家有太多共同經歷，陳友最感動是為樂隊命名「Wynners」的前經理人，已多年沒見面，昨晚特地前來看他們的告別演出。

溫拿告別演唱會 溫拿 grace 溫拿告別演唱會 溫拿 grace 溫拿告別演唱會 溫拿 grace 溫拿 《溫拿情不變說再見演唱會》尾場。(蘇文傑攝) 《溫拿情不變說再見演唱會》尾場。(蘇文傑攝) 《溫拿情不變說再見演唱會》尾場。(蘇文傑攝) 《溫拿情不變說再見演唱會》尾場。(蘇文傑攝)

溫拿演唱會｜陳友前晚開騷見頭暈

問到陳友前晚開騷時是否頭暈不適，他澄清只是為身形好看，吃得少以致糖份偏低，但沒大礙。對於張學友在大馬開騷因耳水不平衡滑倒，校長直言開騷期間已得悉事件，但因怕分心而不敢告知其他人，慶幸學友無大礙。提到在台上發生突發事件，有何秘訣應對？校長即搞笑指：「我冇試過咁樣喎！」

《溫拿情不變說再見演唱會》尾場。(蘇文傑攝) 《溫拿情不變說再見演唱會》尾場。(蘇文傑攝) 《溫拿情不變說再見演唱會》尾場，鍾鎮濤女兒鍾懿擔任嘉賓。(蘇文傑攝) 《溫拿情不變說再見演唱會》尾場，鍾鎮濤女兒鍾懿擔任嘉賓。(蘇文傑攝) 《溫拿情不變說再見演唱會》尾場，鍾鎮濤女兒鍾懿擔任嘉賓。(蘇文傑攝) 《溫拿情不變說再見演唱會》尾場。(蘇文傑攝) 《溫拿情不變說再見演唱會》尾場，鍾鎮濤女兒鍾懿擔任嘉賓。(蘇文傑攝) 《溫拿情不變說再見演唱會》尾場，鍾鎮濤女兒鍾懿擔任嘉賓。(蘇文傑攝) 《溫拿情不變說再見演唱會》尾場，鍾鎮濤女兒鍾懿擔任嘉賓。(蘇文傑攝) 《溫拿情不變說再見演唱會》尾場，鍾鎮濤女兒鍾懿擔任嘉賓。(蘇文傑攝) 《溫拿情不變說再見演唱會》尾場，鍾鎮濤女兒鍾懿擔任嘉賓。(蘇文傑攝)

溫拿演唱會｜阿B爆女兒獲邀拍內地真人騷

阿B就表示雖感不捨，「但與擔任嘉賓的女兒過了一個開心暑假，很值得紀念。」鍾懿亦表示，「今(昨)晚特別感動，很不捨得，因為佢哋看著我長大，一直聽佢哋的歌，所以喺台上都要忍住唔好喊。」她坦言很喜歡音樂，亦有興趣加入樂壇，但要留待讀完書再算，阿B就大爆，「大陸有搵佢做真人騷，但分擔唔到，就暑假開band玩吓。」校長就大讚鍾懿好聰明有潛質。溫拿預告下月將會到澳門開騷，稍後會到新加坡、東南亞地區舉行巡迴演唱會，可能會順道一起旅遊。

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