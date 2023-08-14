溫拿演唱會｜尾場告別頂住唔喊 校長譚詠麟知張學友開騷滑倒唔敢同隊友講(有訪問片)

溫拿樂隊七場《溫拿情不變說再見演唱會》昨晚(13日)於紅館圓滿結束，譚詠麟(校長)、鍾鎮濤(阿B)、陳友、彭健新和葉智強完騷後，於後台獲曾志偉驚喜現身送上祝賀。溫拿與阿B的女兒鍾懿一同接受傳媒訪問，五虎表示，7場演唱會眨下眼便完結，大感不捨。校長譚詠麟與彭健新在台上相當感觸，校長即表示已盡量頂住，為免影響表演，答應大家不可以喊。彭健新則大爆落台時，看到到太太淚崩，畢竟大家有太多共同經歷，陳友最感動是為樂隊命名「Wynners」的前經理人，已多年沒見面，昨晚特地前來看他們的告別演出。

溫拿演唱會｜陳友前晚開騷見頭暈 問到陳友前晚開騷時是否頭暈不適，他澄清只是為身形好看，吃得少以致糖份偏低，但沒大礙。對於張學友在大馬開騷因耳水不平衡滑倒，校長直言開騷期間已得悉事件，但因怕分心而不敢告知其他人，慶幸學友無大礙。提到在台上發生突發事件，有何秘訣應對？校長即搞笑指：「我冇試過咁樣喎！」