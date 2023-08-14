溫拿演唱會｜真正最後一場 溫拿創下紅館開騷紀錄(附精華片段)

溫拿樂隊七場《溫拿情不變說再見演唱會》今晚(13日)於紅館舉行尾場，同時亦進行全球直播，演唱會於8時20分開始，全場爆滿，座無虛席。5人身穿白色西裝登場，以《Listen to the music》為演唱掀序幕，接著五虎譚詠麟(阿倫)、鍾鎮濤(阿B)、陳友、彭健新和葉智強逐一自我介紹，繼而唱《Would you love》和《Sunshine flower》。他們表示今晚是溫拿farewell演唱會真正最後一場，同時創紀錄已在紅館舉行第73場演唱會。

笑問隊友有冇50肩 溫拿其後教現場觀眾操控手燈轉色，接著唱《這首歌》、《玩吓啦》、《曲中情》，台下觀眾隨節拍揮動手燈，非常陶醉，期間阿倫和阿B走到左右兩邊台與觀眾握手。 溫拿介紹在疫情前已灌錄的新歌《5個黑髮的少年》，台上大屏幕展示5人年輕時拍攝的側頭甫士相，5人在台上重擺當年甫士，搞笑地互問有沒有「五十肩」，又叫台下的觀眾跟著擺甫士，大會鏡頭拍攝胡楓跟著擺甫士的模樣，繼而以不同角度與觀眾合照，當唱新歌時，大屏幕播放五虎昔日的照片。

彭健新 晒200萬閃鑽結他 來到各人的solo環節，阿倫與阿B以「至尊二重唱」形式唱《不可以逃避》和《He aint heavy, he’s my brother 》；接著彭健新出場，他唱完《聲音》後，介紹「特別嘉賓」出場，工作人員遞上一支鑲鑽結他，他指這支結他價值200萬美元，特別為演唱《無名的歌》而設，這歌由Beyond的黃家駒作曲，黃貫中填詞，需要重量級的結他伴奏。

陳友三代同台合唱 鼓手陳友放下鼓棍，他笑言由年輕到現在都持有「綠悠咭」，經歷人生高低起跌，保持喜樂的心，繼而大騷唱功高歌《當你老了》，獲全場掌聲。他笑言已練了3個幾月，之後他問道︰「可唔可以請埋我個仔同孫上嚟影張相？等佢哋大個知道爺爺隊Band有幾犀利。」陳友的孫仔孫女搞笑地自我介紹：「我叫陳友龍！我叫陳友B！」繼而孫仔醒目地表示：「交返個台俾溫拿。」之後陳友三代同台，與四虎一同合唱《Shalala Layla》，更邀請台下觀眾大合唱副歌部分，台下不少觀眾企起身和唱，揮動手燈，氣氛高漲。之後他們又自稱是「音樂活化石」，接連唱了多首歌曲Medley，包括《Kung Fu fighting》、〈One way ticket〉、《More Than I can sing》、《Rhyum of the falling rain》、《Sealed with a kiss》和《陪著他》。

阿倫多謝父親指點 陳友和葉智強各有solo打鼓和結他環節，接著是阿倫solo部分。他唱出《愛念》後表示，不少人指他唱歌像說故事，並笑稱全靠10歲時得高人指點，介紹他聽英文歌，而那位高人正是他的父親譚江柏。然後他唱出《Mona Lisa》、《變奏》、《莫名的淚》。 阿B父女合唱 繼而阿B接力唱出《大海》，請來19歲女兒鍾㦤出場，身穿一件純黑色短裙和長boots的鍾㦤，在阿B結他伴奏下唱《Bohemian Rhapsody》。唱至中段，阿B放下結他，與囡囡合唱下半首，然後她獨唱張惠妹的《剪愛》。唱罷，阿B問女兒有否興趣當職業歌手，鍾㦤表示暫時先專注讀書，「好唔捨得呢個farewell演唱會，溫拿睇住我長大，佢哋對表演的專業和熱情，令我喜歡音樂和表演，希望有一日同佢哋一樣，可以喺台上為你哋表演。」然後，阿B唱《只想你過得比我好》結束solo環節。