溫拿演唱會｜真正最後一場 溫拿創下紅館開騷紀錄

溫拿樂隊一連七場《溫拿情不變說再見演唱會》今晚(13日)於紅館舉行尾場,同時亦進行全球直播,演唱會於8時20分開始,全場爆滿,座無虛席。5人身穿白色西裝登場,以《Listen to the music》為演唱掀序幕,接著五虎譚詠麟(阿倫)、鍾鎮濤(阿B)、陳友、彭健新和葉智強逐一自我介紹,繼而唱《Would you love》和《Sunshine flower》。他們表示今晚是溫拿farewell演唱會真正最後一場,同時創紀錄已在紅館舉行第73場演唱會。

笑問隊友有冇50肩 溫拿其後教現場觀眾操控手燈轉色,接著唱《這首歌》、《玩吓啦》、《曲中情》,台下觀眾隨節拍揮動手燈,非常陶醉,期間阿倫和阿B走到左右兩邊台與觀眾握手。 溫拿介紹在疫情前已灌錄的新歌《5個黑髮的少年》,台上大屏幕展示5人年輕時拍攝的側頭甫士相,5人在台上重擺當年甫士,搞笑地互問有沒有「五十肩」,又叫台下的觀眾跟著擺甫士,大會鏡頭拍攝胡楓跟著擺甫士的模樣,繼而以不同角度與觀眾合照,當唱新歌時,大屏幕播放五虎昔日的照片。

彭健新 晒200萬閃鑽結他 來到各人的solo環節,阿倫與阿B以「至尊二重唱」形式唱《不可以逃避》和《He aint heavy, he’s my brother 》;接著彭健新出場,他唱完《聲音》後,介紹「特別嘉賓」出場,工作人員遞上一支鑲鑽結他,他指這支結他價值200萬美元,特別為演唱《無名的歌》而設,這歌由Beyond的黃家駒作曲,黃貫中填詞,需要重量級的結他伴奏。

陳友三代同台合唱 鼓手陳友放下鼓棍,他笑言由年輕到現在都持有「綠悠咭」,經歷人生高低起跌,保持喜樂的心,繼而大騷唱功高歌《當你老了》,獲全場掌聲。他笑言已練了3個幾月,之後他問道︰「可唔可以請埋我個仔同孫上嚟影張相?等佢哋大個知道爺爺隊Band有幾犀利。」陳友的孫仔孫女搞笑地自我介紹:「我叫陳友龍!我叫陳友B!」繼而孫仔醒目地表示:「交返個台俾溫拿。」之後陳友三代同台,與四虎一同合唱《Shalala Layla》,更邀請台下觀眾大合唱副歌部分,台下不少觀眾企起身和唱,揮動手燈,氣氛高漲。之後他們又自稱是「音樂活化石」,接連唱了多首歌曲Medley,包括《Kung Fu fighting》、〈One way ticket〉、《More Than I can sing》、《Rhyum of the falling rain》、《Sealed with a kiss》和《陪著他》。

阿倫多謝父親指點 陳友和葉智強各有solo打鼓和結他環節,接著是阿倫solo部分。他唱出《愛念》後表示,不少人指他唱歌像說故事,並笑稱全靠10歲時得高人指點,介紹他聽英文歌,而那位高人正是他的父親譚江柏。然後他唱出《Mona Lisa》、《變奏》、《莫名的淚》。 阿B父女合唱 繼而阿B接力唱出《大海》,請來19歲女兒鍾㦤出場,身穿一件純黑色短裙和長boots的鍾㦤,在阿B結他伴奏下唱《Bohemian Rhapsody》。唱至中段,阿B放下結他,與囡囡合唱下半首,然後她獨唱張惠妹的《剪愛》。唱罷,阿B問女兒有否興趣當職業歌手,鍾㦤表示暫時先專注讀書,「好唔捨得呢個farewell演唱會,溫拿睇住我長大,佢哋對表演的專業和熱情,令我喜歡音樂和表演,希望有一日同佢哋一樣,可以喺台上為你哋表演。」然後,阿B唱《只想你過得比我好》結束solo環節。