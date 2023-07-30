溫拿演唱會｜設網上直播通行證只售$280 全球50個城市見證尾場

溫拿The Wynners將於8月6至10日及12-13日舉行七場《溫拿情不變˙說再見 Farewell with LOVE 演唱會》。距離開騷只有一星期，溫拿五人近日忙於綵排 , 各人透露已準備就緒同歌迷盡興地開派對。
今次演唱會是溫拿樂隊宣佈告別舉行的最後一次巡迴演唱會，在外地海外歌迷得悉溫拿告別但未能入場參與感到可惜，主辦單位因而宣布開售網上直播通行證，讓海外歌迷購買網上直播通行證，在8月13日同步能實時欣賞演唱會, 全球一同見證溫拿演唱會尾場最動容一刻，五虎向全球歌迷說再見情不變。
全球50城市直播
網上直播通行證將於7月31日起在「MiFaShow」網站公開發售及8月1日起「士多. 鄰住買」網購平台發售，一律港幣$280。歌迷更可在網上購買到「The Wynners溫拿50 」紀念商品。
屆時大會向全球超過50個城市﹙包括洛杉磯、三藩市、西雅圖、鳯凰城、波士頓、紐約、芝加哥、拉斯維加斯、溫哥華、多倫多、倫敦、曼城、巴黎、阿姆斯特丹、羅馬、悉尼、墨爾本、奧克蘭、東京、大阪、首爾、台北、吉隆坡、檳城、星加坡、曼谷、胡志明市、馬尼拉、澳門等地）同步輸出高清畫質的演唱會訊號，一起參與溫拿的告別派對。