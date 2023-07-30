溫拿演唱會｜設網上直播通行證只售$280 全球50個城市見證尾場

溫拿The Wynners將於8月6至10日及12-13日舉行七場《溫拿情不變˙說再見 Farewell with LOVE 演唱會》。距離開騷只有一星期，溫拿五人近日忙於綵排 , 各人透露已準備就緒同歌迷盡興地開派對。

今次演唱會是溫拿樂隊宣佈告別舉行的最後一次巡迴演唱會，在外地海外歌迷得悉溫拿告別但未能入場參與感到可惜，主辦單位因而宣布開售網上直播通行證，讓海外歌迷購買網上直播通行證，在8月13日同步能實時欣賞演唱會, 全球一同見證溫拿演唱會尾場最動容一刻，五虎向全球歌迷說再見情不變。