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娛樂
2023-07-30 14:10:00

溫拿演唱會｜設網上直播通行證只售$280 全球50個城市見證尾場

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溫拿現忙於為個唱準備。

溫拿The Wynners將於8610日及12-13日舉行七場《溫拿情不變˙說再見 Farewell with LOVE 演唱會》。距離開騷只有一星期，溫拿五人近日忙於綵排 , 各人透露已準備就緒同歌迷盡興地開派對。

今次演唱會是溫拿樂隊宣佈告別舉行的最後一次巡迴演唱會在外地海外歌迷得悉溫拿告別但未能入場參與感到可惜，主辦單位因而宣布開售網上直播通行證，讓海外歌迷購買網上直播通行證，在813日同步能實時欣賞演唱會, 全球一同見證溫拿演唱會尾場最動容一刻，五虎向全球歌迷說再見情不變

溫拿演唱會反應熱烈，要加開兩場。

全球50城市直播

網上直播通行證將於731日起在「MiFaShow網站公開發售及81日起「士多. 鄰住買」網購平台發售，一律港幣$280。歌迷更可在網上購買到「The Wynners溫拿50 」紀念商品。

屆時大會向全球超過50個城市﹙包括洛杉磯、三藩市、西雅圖、鳯凰城、波士頓、紐約、芝加哥、拉斯維加斯、溫哥華、多倫多、倫敦、曼城、巴黎、阿姆斯特丹、羅馬、悉尼、墨爾本、奧克蘭、東京、大阪、首爾、台北、吉隆坡、檳城、星加坡、曼谷、胡志明市、馬尼拉、澳門等地）同步輸出高清畫質的演唱會訊號，一起參與溫拿的告別派對。

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