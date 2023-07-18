溫拿籌備近5年推實體專輯《Farewell with Love》 紀念特刊同期面世

由譚詠麟、彭健新、葉智強、鍾鎮濤及陳友組成的溫拿樂隊成軍50周年，五虎於8月合體在紅館舉行7場告別演唱會《溫拿 情不變．說再見 Farewell with LOVE 演唱會》前，將率先推出新專輯《Farewell with Love》，五虎表示：「今次特別想將我們的音樂悉心地呈現，因此大家都有很多不同的意見，想把每一首歌做到盡善盡美，精心炮製了接近5年。」專輯將於明日(19日)率先在各大數碼平台上架，實體專輯則於本周五(21日)正式發售。同時，為紀念溫拿樂隊出道50年，實行讓音樂與文字交匯融合，書展期間將出推出《溫拿50》特刊，配合下月的演唱會，為溫拿與歌迷打造深刻回憶。

或是最後一張全新實體專輯

溫拿睽違7年推出專輯《Farewell with Love》，譚詠麟(校長)分享其實早在四年半前已經到鍾鎮濤(B哥哥)家裏寫歌，但是因為疫情和配合温拿的演唱會，等到現在這個適合時機才推出這張專輯。《Farewell with Love》收錄6首全新廣東作品，《由此至今》的《兄弟》情永在，《五個黑髪的少年》夾Band熱情不變，感激《身邊還有你》如《小青柑》般越覺香醇，現在一口氣送上6首《狂Loop的新歌》，讓樂迷大飽耳福，這亦可能是溫拿最後一張全新的實體專輯。

除了為大家帶來音樂作品外，一本屬於溫拿的特刊會於今年書展面世。簡嘉明老師撰寫的《溫拿50》，從多角度回顧及記錄溫拿的演藝旅途，讓讀者看到他們成長的故事，也可透過文字了解五人的工作實況與閒暇生活面貌。書中的多篇訪問，反映溫拿成員的心路歷程及業界不同人士對他們的看法。歲月匆匆，然而金曲與友情卻可歷久彌新，讓人回味，就如溫拿樂隊「好兄弟，係一世」的情誼。