大讚完美老公

Irene表示派對上收到5個生日蛋糕,其中一個是老公送,自己亦訂了一個送給今月生日的朋友。Irene願望是心想事成,身體健康。另外,Irene在IG分享生日相片,並留言大讚老公:「我感謝我的完美老公給我一個難忘的生日派對。You are my best husband。」