溫碧霞奪「影視公益之星」殊榮 大埔火災與老公第一時間捐款支援

溫碧霞（Irene）上周六亮相海南島，出席由鳳凰網主辦的「行動者聯盟公益盛典2025」，並榮獲「鳳凰網影視公益之星」殊榮。這場盛典旨在向長期投身公益、對社會作出貢獻的慈善家致敬，溫碧霞憑藉多年來的善心善行，獲得大會肯定。

在頒獎典禮上，溫碧霞滿心感激地表示：「很榮幸獲得鳳凰網影視公益之星這個獎項，感謝鳳凰網行動者聯盟頒發這個獎項給我。」她更寄語未來希望能與更多公益善長攜手，幫助有需要的人，並坦言看到在場善長無私奉獻深受感動，並形容這個獎項好有意義。

心善則美

溫碧霞多年來默默行善，至今已擔任「善學慈善基金愛心大使」逾二十年。早年，她在內地多地捐助興建學校及圖書館，並持續跟進校務，確保孩子們有書讀、有教育機會，而自她出唱片以來持續捐助，先後推出五本靚相集亦會作慈善拍賣，扣除開支後全數捐出，助力弱勢群體。溫碧霞亦有親身探訪癌症病人及脊髓側彎患者，送上日用品與營養食品，傳遞溫暖；同時關注動物保育，在成都助養大熊貓，展現對保育關注。在大埔火災發生後，溫碧霞與丈夫Kenny第一時間伸出援手，慷慨捐款支援災民，展現夫妻檔的熱心義舉。今次得到這份榮譽，肯定了她多年付出，更激勵她在公益路上繼續發光發熱，讓世界多一份善意。