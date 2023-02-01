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娛樂
2023-02-01 11:37:22

溫碧霞孖老公日本賞雪 浸溫泉曬香肩

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溫碧霞孖老公日本賞雪 浸溫泉曬香肩

溫碧霞（Irene）等了年，終於等到趁疫情措施放寬後跟老公拍拖去日本賞雪。Irene跟老公Kenny（何祖光）及家人在新春拜年後，馬上起程到日本度新歲。正身在日本的Irene心情靚靚，她表示：「已經3年冇去日本啦，好興奮呀，大家估我抵埗第一餐食乜？我哋抵埗東京已經晚上，天氣好冷，我同Kenny抵達酒店，放下行李，第一時間去歎碗熱辣辣拉麵，好好味呀！好懷念的味道！

Irene的日本之旅第一站就是前往東京的迪士尼，一向童真滿滿的Irene戴上可愛的毛毛兔仔頭箍，又攬着公仔與老公在樂園內甜蜜合照。原來這些禮物都是Kenny送給Irene來迎合兔年，當Kenny見到兔仔頭箍，馬上第一時間送給太太，當正Irene是小朋友般疼愛。

在旅程期間，Irene當然不忘影靚相留倩影，而Kenny則充當每一個打卡位置的攝影師。每一個角度、畫面，Kenny都拿捏得很好，Irene笑言：「他絕對係一個稱職攝影師，哈哈！」真是值得男士們學習。昨日（31日）Irene與老公啟程往富士山，碰巧當地落雪，在富士山下一邊欣賞雪景，一邊浸溫泉，情景浪漫，當然還不忘大曬香肩。Irene說：「雖然睇唔到富士山頂，但有落雪，又可以泡溫泉，超正！」Irene坦言不捨得假期結束，不過她透露回港之後就要即刻投入工作，當中包括宣傳電影《我們的十八歲》。

溫碧霞等了三年，終於等到去日本賞雪。 溫碧霞浸溫泉大曬香肩。 Irene的日本之旅第一站就是前往東京的迪士尼，與老公在樂園內甜蜜合照。 溫碧霞跟老公Kenny及家人日前起程到日本度新歲。 溫碧霞跟老公Kenny及家人日前起程到日本度新歲。 溫碧霞跟老公Kenny及家人日前起程到日本度新歲。 溫碧霞跟老公Kenny及家人日前起程到日本度新歲。 溫碧霞跟老公Kenny及家人日前起程到日本度新歲。 溫碧霞跟老公Kenny及家人日前起程到日本度新歲。 溫碧霞跟老公Kenny及家人日前起程到日本度新歲。 溫碧霞孖老公日本賞雪 浸溫泉曬香肩
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