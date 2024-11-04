溫碧霞廣州個唱圓滿落幕，沈震軒驚喜現身。

溫碧霞(Irene）於11月1日於廣州體育館舉行的《2024溫碧霞「火玫瑰」巡迴演唱會廣州站》圓滿結束，全場爆滿。Irene老公Kenny(何祖光）及家人拉隊捧場，而Irene的家姑更專程由美國到廣州支持好新抱Irene，十分溫馨。 舞台為T字型的三面台，完全貼近觀眾，舞台鋪上Irene最愛的花海。演唱會開場播出多部代表作電影及電視劇片段，勾起大家不少回憶，包括，82年初出道的第一部電影《靚妹仔》、《停不了的愛》、《地下情》、《中國最後一個太監》、《出埃及記》、《紮職》、《墮落花》、電視劇《火玫瑰》、《封神榜》、《施公奇案》、《反貪風暴》、《PTU機動部隊》等。而歌單編排，全是Irene精心挑選，希望透過每一首歌曲，為出道42年來，向歌迷、家人、公司同事、朋友們，表達內心謝意及愛。

做演唱會要好有勇氣 Irene首先以疫情時鼓勵大家微笑面對，而灌錄的歌曲《Make You Smile》作為開場歌。唱完之後，她感謝大家到來：「好開心，多謝fans多年以來都咁愛我，做演唱會要好有勇氣。」接著演唱《勇氣》、《只是太爱你》。 她在演唱會上多謝前來的觀眾，她說︰「我用咗好多心思在呢個演唱會，每一首歌都好有意思，都是我對粉絲們的心聲。」全場歡呼拍掌，台下有fans大叫「好靚呀！」之後接著演唱了《一切也願意》、《刻在我心底的名字》。

AI 溫碧霞盤點合作過的男神 而在演唱經典電視主題曲《海潮》時，Irene在台上說：「感情對我最重要，呢個世界好需要愛，在眾多演出中，最喜歡電視劇《火玫瑰》裡「海潮」角色，人物最似我！」Irene又與AI溫碧霞互動對話，AI溫碧霞指Irene是男神「收服機」，盤點合作過的男神，並在台上播出Irene與多位男神合作拍攝過的電影及電視劇，包括：劉德華《停不了的愛》、任達華《驚變》、譚耀文《愛在深秋》、溫兆麟與羅嘉良《火玫瑰》等。

Irene在台上感觸說：「由15歲開始被星探發掘，其實做明星一啲都唔容易做。好多嘢想講，但我不會說話，用歌曲來表達，一切盡在千言萬語。」接著唱出多首金曲《千言萬語》、《月半小夜曲》、《我真的受傷了》、《陪著你走》。 當晚神秘表演嘉賓邀請了男神沈震軒，與Irene 合唱《小酒窩》及《停不了的愛》，沈震軒又以鋼琴自彈自唱兩首獨唱歌。Irene感謝沈震軒病了也堅持演唱。沈震軒則指Irene有男神收服機稱號，跟好多男神合作過，坦言希望有機會合作。之後，Irene以閃片Bar Top及短裙，又跳又唱一連串燒跳舞歌《火美人》、《森巴嘉年華》、《灰色》、《跳舞街》等。