溫碧霞搵AI坦己宣傳個唱 預告演得唱得男神做嘉賓

《2024溫碧霞「火玫瑰」巡迴演唱會》將於11月1日在廣州體育館2號館舉行，日前溫碧霞（Irene）現身廣州舉行大型新聞發布會，並宣布12月31日在佛山領南明珠訓練館舉行第二場個唱，與樂迷在除夕夜一起倒數迎接新一年的來臨。

出動AI 坦己

《2024溫碧霞「火玫瑰」巡迴演唱會》發布會吸引數十名內地媒體、網紅及樂評人到場採訪，一班Irene的忠實粉絲亦有到場支持，Irene穿上一襲充滿仙氣的白色長裙亮相，與一眾嘉賓進行巡迴演唱會啟動儀式，場面熱鬧非常。

發布會甫開始，主持人就與「AI坦己」互動，AI坦己介紹「火玫瑰」演唱會的一些內容，大讚Irene是一位非常敬業的演員和歌手。這次演唱會製作團隊在美術方面也下足了不少功夫，將運用花、雪、海、火，結合歌曲意境，打造一場極具穿越感的視聽盛宴。