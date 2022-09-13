溫碧霞為新歌執導MV 「海潮」香肩騷足30年

溫碧霞（Irene）當年為主演的TVB劇集《火玫瑰》唱出主題曲《海潮》，由角色名到跌膊形象也深入民心，更成為了Irene的首本名曲。

《火玫瑰》貶眼已30年歷史

《火玫瑰》播出至今已有30年歷史，Irene將為年底上映的全新電影《我們的十八歲》包辦主題曲《光影之旅》，並且首次為自己的歌曲擔任MV導演，日前已完成拍攝工作，預計可在10月面世。在新歌正式推出前，MV花絮率先曝光，她穿上吊帶裙大騷香肩，而這首《光影之旅》的MV，會大玩回憶味濃的懷舊黑白概念，Irene從構思到物色拍攝場地、製作團隊人選也親力親為，她邀請了電影《墮落花》攝影師操刀，並特別選用了年青新晉幕後擔任她的助導及進行後期製作，希望給予更多機會提拔新一代。