溫碧霞為新歌執導MV 「海潮」香肩騷足30年

溫碧霞（Irene）當年為主演的TVB劇集《火玫瑰》唱出主題曲《海潮》，由角色名到跌膊形象也深入民心，更成為了Irene的首本名曲。
《火玫瑰》貶眼已30年歷史
《火玫瑰》播出至今已有30年歷史，Irene將為年底上映的全新電影《我們的十八歲》包辦主題曲《光影之旅》，並且首次為自己的歌曲擔任MV導演，日前已完成拍攝工作，預計可在10月面世。在新歌正式推出前，MV花絮率先曝光，她穿上吊帶裙大騷香肩，而這首《光影之旅》的MV，會大玩回憶味濃的懷舊黑白概念，Irene從構思到物色拍攝場地、製作團隊人選也親力親為，她邀請了電影《墮落花》攝影師操刀，並特別選用了年青新晉幕後擔任她的助導及進行後期製作，希望給予更多機會提拔新一代。
首次執導MV好過癮
第一次親自操刀執導MV，Irene開心說：「自己MV，自己拍，感覺好過癮滿足，雖然全個過程辛苦又忙，又要搵景，又要同各方面夾檔期，由頭到尾，每一個環節都一手一腳跟到足，當順利完成拍攝工作嗰下，真係好滿足，依家正等待製成品，因為要返回大陸繼續工作，所以交俾新人團隊負責剪片，不過自己都會身在大陸遙控。」至於MV大玩黑白構思，Irene解釋：「歌曲配合電影內容，講述少女成長故事，回憶以前細個時畫面，以寫日記畫面回憶少女時嘅故事，懷舊而有味道，攝影師更全程手提攝錄機跟着走拍攝，想加點動感及藝術感覺。」