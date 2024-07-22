溫碧霞獲老公好友提早開p慶生 盼《謊島美人魚》大賣口碑好

溫碧霞（Irene）將於下周二（7月30日）正日生日，Irene的老公何祖光（Kenny）特別為她精心安排一場生日派對，並邀請了Irene的至愛親朋出席，絕對是寵妻暖男。
rene和Kenny結婚24年，兩人婚後恩愛如昔，為慶祝愛妻生日，Kenny專程請來Irene的多年好友和同事出席生日派對為愛妻提早慶生，當中包括英皇經理人Winnie及同事、商界女神胡曦文（Christy），愛子何國倫（Xavier）亦專程由美國返港為靚媽慶祝生日，而Irene當日身穿一襲白色吊帶連身裙，酥胸半露，十分性感。
心情大靚的Irene在派對上滿場飛，除了與嘉賓們合照，又與老公甜蜜鍚鍚，場面溫馨。Irene事後表示：「因為我好耐冇喺香港，今次喺party上一次過見番好多年冇見嘅好朋友，好開心。」Irene又指今次派對全程由老公操刀，「佢送咗紮花畀我，因為我正日係30號，未知佢送咩禮物畀我。」
派對上Irene共收到5個相當精緻的生日蛋糕，Irene表示其中一個是老公送，自己亦訂了一個送給今個月生日的朋友，認真有心；提到生日願望，Irene表示：「最緊要心想事成，希望自己工作室繼續拍多啲好戲，新片《謊島美人魚》有好口碑同大賣，樣樣順意、身體健康，大家都開開心心。」Irene在派對後已飛到峇里島，並會在當地過一個火辣辣的生日。