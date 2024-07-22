溫碧霞獲老公好友提早開p慶生 盼《謊島美人魚》大賣口碑好

溫碧霞獲老公安排了一個生日會，提早跟朋友一齊慶祝。

溫碧霞（Irene）將於下周二（7月30日）正日生日，Irene的老公何祖光（Kenny）特別為她精心安排一場生日派對，並邀請了Irene的至愛親朋出席，絕對是寵妻暖男。

rene和Kenny結婚24年，兩人婚後恩愛如昔，為慶祝愛妻生日，Kenny專程請來Irene的多年好友和同事出席生日派對為愛妻提早慶生，當中包括英皇經理人Winnie及同事、商界女神胡曦文（Christy），愛子何國倫（Xavier）亦專程由美國返港為靚媽慶祝生日，而Irene當日身穿一襲白色吊帶連身裙，酥胸半露，十分性感。