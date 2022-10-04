溫碧霞秋季寫真照出爐 盼一家三口去露營

溫碧霞(Irene)日前專程由上海飛到北京，為當地一份時尚雜誌拍攝封面，雜誌特別為Irene選擇了距離市區一個半小時車程的北京郊區拍攝，初秋北京與大自然的寧靜，正好與Irene的溫柔安逸互相融合，暫且放下了平時的性感與我行我素，展現了智慧與安然另一面的溫碧霞。

當天拍攝相當大陣仗，雜誌出動了超過10位幕後人員，包括：編輯、攝影師組、燈光組、形象指導、服裝助理、策劃、設計、化妝師及髮型師等，相當浩蕩，形象設計為Irene準備了4套不同風格的服裝，Irene都穿出了不同味道。