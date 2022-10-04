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娛樂
2022-10-04 21:49:06

溫碧霞秋季寫真照出爐 盼一家三口去露營

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溫碧霞早前到北京為雜誌拍封面。

溫碧霞早前到北京為雜誌拍封面。

溫碧霞(Irene)日前專程由上海飛到北京，為當地一份時尚雜誌拍攝封面，雜誌特別為Irene選擇了距離市區一個半小時車程的北京郊區拍攝，初秋北京與大自然的寧靜，正好與Irene的溫柔安逸互相融合，暫且放下了平時的性感與我行我素，展現了智慧與安然另一面的溫碧霞。

當天拍攝相當大陣仗，雜誌出動了超過10位幕後人員，包括：編輯、攝影師組、燈光組、形象指導、服裝助理、策劃、設計、化妝師及髮型師等，相當浩蕩，形象設計為Irene準備了4套不同風格的服裝，Irene都穿出了不同味道。

溫碧霞換上不同服裝拍照片。

溫碧霞換上不同服裝拍照片。

Irene休息愛放空

平時的性感與任性，與在郊區的安逸寧靜，那個才是真正的溫碧霞？Irene笑了笑，答：「兩個都是！平時想做就做，應為對的，就會很堅持的去做，好多人都說我很任性，這個我認的，哈哈！但到了休息時候，就會想靜下來，看看海與天空，尤其是大自然的花與樹，像放空了一樣，甚麼都不去想，看看書，停頓一下，很舒服的。」

Irene表示北京的郊區很舒服，微涼又沒有蚊蟲，很清爽，令她一股衝動想留下來玩露營：「以前好鍾意與同學仔及朋友仔露營，已經不知幾多年沒玩過啦，好想有機會與Kenny(老公)Xavier(囝囝)一齊來北京露營。」

 

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