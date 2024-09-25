溫碧霞計劃進軍荷李活 宣布年底開倒數演唱會

溫碧霞(Irene)素來甚工作與家庭並重，日前飛到美國洛杉磯，與荷里活電影製作人見面，再應某時尚雜誌邀請留在當地拍攝封面，今日再飛到西班牙影寫真。老公何祖光（Kenny）隨行陪伴之餘，並與在美國諗書的兒子Xavier(何國倫)會合，順路陪囝囝在洛杉磯面試新學校。

Irene上半年的工作相當繁忙，難得與一家三口抽空同遊，在工餘爭取時間四出遊玩，共享燭光晚餐又歎當地美味雪糕。Irene心情靚靚說：「如果Xavier考取入讀洛杉磯學校，我哋可能考慮在洛杉磯買屋，我哋全家都好鍾意呢度天氣，好舒服。」