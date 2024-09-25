溫碧霞計劃進軍荷李活 宣布年底開倒數演唱會

溫碧霞(Irene)素來甚工作與家庭並重，日前飛到美國洛杉磯，與荷里活電影製作人見面，再應某時尚雜誌邀請留在當地拍攝封面，今日再飛到西班牙影寫真。老公何祖光（Kenny）隨行陪伴之餘，並與在美國諗書的兒子Xavier(何國倫)會合，順路陪囝囝在洛杉磯面試新學校。
Irene上半年的工作相當繁忙，難得與一家三口抽空同遊，在工餘爭取時間四出遊玩，共享燭光晚餐又歎當地美味雪糕。Irene心情靚靚說：「如果Xavier考取入讀洛杉磯學校，我哋可能考慮在洛杉磯買屋，我哋全家都好鍾意呢度天氣，好舒服。」
談完家庭，再談工作，她表示洛杉磯已跟幾位荷里活電影製作人見面，洽談一齣動作電影的拍攝事宜，為進軍荷里活做足準備。再說：「嚟到每日都好忙，仲要拍攝雜誌封面，今日再飛西班牙影寫真。」
提起寫真集，Irene心情好興奮：「今次拍攝寫真可以順便讓自己努力keep fit一下，希望自己又可以有最好的狀態，迎接我的內地巡迴演唱會和《謊島美人魚》上映，呢套戲即將在2025年初新年上映，這是一部令人看完之後會心微笑的電影，希望大家新的一年都可以笑口常開，迎接美好的未來。」
將於11月在內地展開《溫碧霞火玫瑰演唱會2024》的Irene，近日積極練歌的同時，亦宣布好消息，「今年仲會開倒數演唱會，演唱會最大的樂趣是可以直接和喜歡我的粉絲見面。」