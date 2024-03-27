溫碧霞陳浩民《封神榜》組合相隔23年再同場 哪吒負傷上陣有蔣麗莎傍實

由溫碧霞、陳浩民和苑瓊丹等主演的《封神榜》於2001年首播，劇集每次重播都引來大家討論，特別是主題曲的一句「孝義永在心」，更成為網絡潮語。溫碧霞和陳浩民當年憑此劇人氣急升，溫碧霞更獲封為「最美妲己」，二人今日一同到尖沙咀出席活動，屈指一算，原來妲己與哪吒已經有23年沒有同場出現！

不過，陳浩民就撐住拐杖到場，右腳更要穿上固定腳套，而早前他的太太蔣麗莎外遊時，大髀因為被珊瑚刺傷留下疤痕，認真禍不單行。同場的麥大力亦同樣撐住拐杖到場，跟陳浩民同病相憐。

陳浩民滑倒導致骨裂

陳浩民表示早前落樓梯時不慎拗柴，但過了幾日發現傷勢未見好轉，在老婆建議下到醫院檢查，發現原來骨裂，需要打石膏，但因為不便工作，只好穿上固定腳套。他笑謂現時追不到老婆，因為對方走得很快。

蔣麗莎大腿留疤

提到蔣麗莎早前左腳受傷，她表示當時像被火燒，加上珊瑚上有黏液，導致傷口受感染，就算傷口埋了口也留下疤痕。問到會否考慮用激光除疤，陳浩民笑言可以用P圖，因為大家都愛P圖，蔣麗莎就自覺很有個性，不太擔心影響外觀。陳浩民更謂︰「我老婆都生咗4個，仲驚有疤咩？」此時蔣麗莎表示不怕，陳浩民大讚︰「我老婆好勇敢呀！」