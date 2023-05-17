溫碧霞首當執導MV 新歌大談少女心事

溫碧霞（Irene）推出全新歌曲《光影之旅》，歌曲亦是由她擔任監製、將於六月上映的電影《我們的十八歲》主題曲。歌曲推出不久，在網上獲來不少好評，Irene今日在社交平台發文報喜，但同時自爆身體不適︰「大家可能沒有想到這天工作天拍攝原來我已經發燒到37.5度，ps 收到大家都很喜歡我的新歌《我們的十八歲》主題曲《光影之旅》辛苦一點又何況呢。」

今次是Irene相隔兩年再次推出歌曲，她更出任MV導演，絕對是一次新嘗試。首次執導，Irene表示其實一直想當試做導演的感受，從取景、拍攝手法及故事大綱，幾乎由Irene一手包辦，不過由於是初試啼聲，這次她便邀得電影《墮落花》攝影師協助，「呢首歌我自己好喜歡，歌曲內容好能夠表達我嘅『少女心事』。」所謂「少女心事」Irene解說：「MV入面我想用寫日記嘅故事形式去表達我回憶緊我嘅少女時代，色調用咗黑白風，希望帶出一種懷舊、回憶嘅情緒。」MV中的多個場景如海邊、咖啡廳都是Irene小時候喜歡去的地方，「因為細個時爸爸管得好嚴，所以特別鍾意去海邊，感覺好無拘無束；喺咖啡廳睇書寫嘢，我會將自己嘅心事寫喺本簿。」