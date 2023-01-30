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娛樂
2023-01-30 15:37:20

溫蒂漫步下月來港開騷 門票火速售罄主辦機構宣布加開一場

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台灣獨立樂團溫蒂漫步將於2月2日來港舉行演唱會。

台灣獨立樂團溫蒂漫步將於22日來港假九龍灣國際展貿中心舉行《祝好夢 Have A Good Dream 香港場》演唱會。門票於日前公開發售已火速售罄，不少粉絲表示「買唔到」紛紛要求加場，大會隨即宣布加開21日一場。

演唱會主辦單位於日前（27日）公布溫蒂漫步香港場的兩位開場嘉賓，21日第一場的嘉賓是唱作人Gordon Flanders，而22日第二場的嘉賓則是樂隊Pandora前結他手、現為創作歌手的盧華（Lowa）。

大會宣布加開2月1日一場。

大會宣布加開2月1日一場。

Gordon Flanders來頭極猛，從日本留學回流的他，自2019年起推出數首情歌，包括《Never Meant to Hurt You》、《冬天一個遊》、《他一定比我好》等，以R&B曲風唱出浪漫，加上獨特聲線和細膩歌詞，成功獲得各界關注。Gordon Flanders同樣活躍於幕後製作，洪嘉豪的《污糟兒》亦由他作曲、編曲及監製。

Gordon Flanders亦活躍於幕後製作，洪嘉豪的《污糟兒》亦由他作曲、編曲及監製。

至於曾是搖滾樂隊Pandora結他手的盧華，2021年離開樂隊以個人身份出道，並於同年推出首張EP《同步慢呼吸》，去年亦先後推出《世界For Love》、《寶貝（feat. Lily）》等作品。他的音樂以Pop music為基礎，混合neo soulJazz、輕音樂等元素，帶着聽眾在半空放鬆漫遊。由樂隊結他手成為創作歌手，盧華最開心可以憑歌寄意，分享內心世界，亦希望可以令觀眾感受到自己對音樂的熱誠。

盧華離開樂隊之後，以個人身份出道。

台灣獨立樂團溫蒂漫步下月來港與樂迷見面。

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