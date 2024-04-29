滕麗名凍齡有術 難以看出48歲年月痕跡

48歲滕麗名於電視劇飾演「熊家」大家姐一角，非常入屋，有仇必報名號更深入民心，但現實中阿滕性格隨和樂觀，更是逆齡的佼佼者，不少網民都力撐「keep 得好」，跟當年「師姐」對比，難以看出歲月痕跡，凍齡之術令人驚豔。
阿滕稱，因為近日亦為營養補充品牌NeoYouth拍攝廣告，用過對方產品後她大讚效果良好。而拍攝廣告當日，NeoYouth創辦人陳嘉莉(Sara)大讚阿滕肌膚比一年前見她時更彈滑，笑言：「乜仲後生過之前見你呀！」Sara指，非常欣賞阿滕懂得平衡家庭與事業，作為現代女性典範，與她續約連續第二年為品牌代言。
熱愛運動的阿滕，除了滑雪外，更經常旅遊、行山、滑水及踩單車等，平日於社交媒體上不時「曬靚相」，肌膚飽滿、精神奕奕，她又分享一件虛報年齡趣事：「早前放假去加拿大滑雪，被職員『懷疑』保險表格填寫歲數一欄屬『虛報』，職員對我真實年齡難以置信！」
阿滕指，著重work life balance是她健康重大原因，而且良好飲食習慣亦相當重視，因為隨著年齡增長，好多時都未能靠食物中吸收足夠的營養，她說：「會選擇營養補充品，「我自己本身好鍾意研究supplement，最終選擇我認為成份最適合我的NeoYouth NMN。使用後發覺人精神了，頭髮健康及皮膚都明顯有改善，感覺自己更加自然及年輕。」