滕麗名凍齡有術 難以看出48歲年月痕跡

48歲滕麗名於電視劇飾演「熊家」大家姐一角，非常入屋，有仇必報名號更深入民心，但現實中阿滕性格隨和樂觀，更是逆齡的佼佼者，不少網民都力撐「keep 得好」，跟當年「師姐」對比，難以看出歲月痕跡，凍齡之術令人驚豔。

阿滕稱，因為近日亦為營養補充品牌NeoYouth拍攝廣告，用過對方產品後她大讚效果良好。而拍攝廣告當日，NeoYouth創辦人陳嘉莉(Sara)大讚阿滕肌膚比一年前見她時更彈滑，笑言：「乜仲後生過之前見你呀！」Sara指，非常欣賞阿滕懂得平衡家庭與事業，作為現代女性典範，與她續約連續第二年為品牌代言。