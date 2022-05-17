滙豐推「#全家福照相館」NFT企劃 岑麗香同王曼喜齊走入元宇宙

香港滙豐銀行(下稱「滙豐」)早前全面提升滙豐卓越理財服務，迎合不同家庭，更推出「#全家福照相館」NFT企劃，率先為岑麗香(香香)、王曼喜(Kayla)、李元元、徐㴓喬、駱振偉、張厚耀、Daniel Sung鑄造專屬全家福NFT，以像素化效果(pixelate)為不同家庭打造不一樣的全家福。

香香眼中的幸福 NFT 早前參與拍攝滙豐卓越理財微電影的岑麗香，戲中香香飾演懷有一對孖仔的母親，為著家庭有更好的未來，在滙豐卓越理財作最強後盾支持下作出勇敢決定，故事溫馨感人。現實中的香香，同樣是幸福人妻，育有兩名可愛兒子Jacob及Julias，不時在社交平台分享一家四口有趣互動家庭照片。對於「幸福」的定義，香香表示：「幸福其實很簡單，一家人健健康康、快快樂樂已經足夠。」香香很期待今次滙豐卓越理財的「#全家福照相館」NFT企劃，因為在香香眼中，NFT是一個新鮮、先進的藝術，能夠以此嶄新的方式演繹全家福，一家人的愛，很有趣很有意思。