滙豐推「#全家福照相館」NFT企劃 岑麗香同王曼喜齊走入元宇宙

香港滙豐銀行(下稱「滙豐」)早前全面提升滙豐卓越理財服務，迎合不同家庭，更推出「#全家福照相館」NFT企劃，率先為岑麗香(香香)、王曼喜(Kayla)、李元元、徐㴓喬、駱振偉、張厚耀、Daniel Sung鑄造專屬全家福NFT，以像素化效果(pixelate)為不同家庭打造不一樣的全家福。
香香眼中的幸福NFT
早前參與拍攝滙豐卓越理財微電影的岑麗香，戲中香香飾演懷有一對孖仔的母親，為著家庭有更好的未來，在滙豐卓越理財作最強後盾支持下作出勇敢決定，故事溫馨感人。現實中的香香，同樣是幸福人妻，育有兩名可愛兒子Jacob及Julias，不時在社交平台分享一家四口有趣互動家庭照片。對於「幸福」的定義，香香表示：「幸福其實很簡單，一家人健健康康、快快樂樂已經足夠。」香香很期待今次滙豐卓越理財的「#全家福照相館」NFT企劃，因為在香香眼中，NFT是一個新鮮、先進的藝術，能夠以此嶄新的方式演繹全家福，一家人的愛，很有趣很有意思。
Kayla將NFT帶喺身
Kayla將與另一半Elaine於9月在美國舉行婚禮，早前忙於為婚禮作準備。與家人關係密切的Kayla表示：「印象最深刻的全家福，是我、父母及弟妹在疫情前去泰國旅行時在泳池一齊跳起的合照，感覺就是一家人connect with each other，每次旅行都是一個special moment，期待下次旅行亦是我和Elaine結婚之時，一家人影全家福。」今次滙豐卓越理財「#全家福照相館」為她和Elaine的一張合照製作成NFT，Kayla認為意念很特別，真正是獨一無二。平常很喜歡翻看家庭照的Kayla，見到印有她和Elaine的全家福NFT係CASETiFY手機殼感覺特別，笑言可以隨身日日都可以見到。
由即日起至6月12日 體驗「#全家福照相館」，有機會獲得專屬全家福NFT及CASETiFY手機殼，只要登入https://retailbank.hsbc.com.hk/premier-this-is-my-family/zh-hk/home，透過滙豐卓越理財的「#全家福照相館」NFT企劃，即可為家人製作一張獨一無二的像素化全家福，更有機會將全家福轉換為獨一無二的NFT，並將此專屬NFT印製於CASETiFY手機殼上。