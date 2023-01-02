滾石雜誌公布史上最偉大歌手排名 米高積遜排68位 Celine Dion未入圍

音樂權威雜誌《滾石》(Rolling Stone)公布史上最偉大200位歌手排名榜，惹來外界非議。排名名單中大家熟識的歌手也在其中，早前公開患上罕見疾病「僵硬人症候群」(Stiff Person Syndrome)的天后Celine Dion，竟然200位不入，惹來業界非議網民炮轟。據報滾石這個橫跨數十年的歌手排名榜標準，是考慮他們的作品質素和成績，並非注重歌手本身的聲音天賦。但以Celine Dion曾奪5座格林美獎、7座Billboard獎，以及全球唱片銷量超過1,000萬張的成績，令人懷疑滾石對Celine的不公。