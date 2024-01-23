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娛樂
2024-01-23 06:00:00

滿島光內地雜誌封面引網民熱話 眉毛淡化配大紅唇

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滿島光內地雜誌封面引網民熱話 眉毛淡化配大紅唇

滿島光內地雜誌封面引網民熱話 眉毛淡化配大紅唇

日本人氣女星滿島光於Netflix日劇《First Love初戀》演繹一段橫跨20年嘅愛情故事，其自然唔做作嘅表現大獲好評，亦令佢再創演藝事業巔峰。滿島光擁有高顏值及空靈氣質，被貫以「空靈女神」之稱；近日佢就分別為台灣時裝雜誌《VOGUE》及中國時裝雜誌《Madame Figaro》1月號擔任封面人物，兩者風格截然不同，不過一眾網民將其進行比較，當中中國《Madame Figaro》嘅造型及拍攝效果引起一面倒負評，網民紛紛詢問點解同一個滿島光可以差咁遠。

中國時裝雜誌《Madame Figaro》封面的滿島光 台灣時裝雜誌《VOGUE》滿島光

台灣《VOGUE》封面由馬來西亞攝影師鍾靈（Zhong Lin）掌鏡，以近距離拍攝滿島光嘅臉部特寫，成功捕捉滿島光空靈充滿故事感嘅眼神，帶有一份電影感。中國《Madame Figaro》則由日本攝影師Kyoji Takahashi掌鏡，封面上嘅滿島光刻意將眉毛淡化，化上大紅唇，眼睛無神，加上公園拍攝背景，與滿島光過去予大眾嘅印象相差甚遠。攝影師Kyoji Takahashi於社交平台分享1月號雜誌封面，表示：「我拍了一張我喜歡的照片」，《Madame Figaro》亦在官方社交帳號分享滿島光嘅雜誌封面，更用「沒有眉毛的滿島光」形容，唔少網民就封面作出評論：「『沒有眉毛的滿島光』這個tag屬於她本人看到都會暈過去吧」。

滿島光憑FIRST LOVE而再度爆紅（滿島光IG） 滿島光憑FIRST LOVE而再度爆紅（滿島光IG） 滿島光憑FIRST LOVE而再度爆紅（滿島光IG） 滿島光憑FIRST LOVE而再度爆紅（滿島光IG） 滿島光憑FIRST LOVE而再度爆紅（滿島光IG）

不少網民為女神滿島光留言︰「確實沒有太大的物慾，你這拍的讓人一點想買的慾望都沒有」、「拍成這樣好意思發出來？你看看隔壁台灣怎麼拍的」、「提前鎖定今年最爛的封面」、「能把滿島光拍成這樣是你們的本事」、「主打一個iPhone直出？」、「你們是瘋了麼」、「從青春美少女到中年人，只需要一本內娛雜誌」、「沒錢可以不拍，拍的也太low了 路人都比你們拍的好」、「這是真的還是惡搞啊？如果是真的，確定？ 」、「美女得罪誰了」等等。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

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