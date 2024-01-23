滿島光內地雜誌封面引網民熱話 眉毛淡化配大紅唇

日本人氣女星滿島光於Netflix日劇《First Love初戀》演繹一段橫跨20年嘅愛情故事，其自然唔做作嘅表現大獲好評，亦令佢再創演藝事業巔峰。滿島光擁有高顏值及空靈氣質，被貫以「空靈女神」之稱；近日佢就分別為台灣時裝雜誌《VOGUE》及中國時裝雜誌《Madame Figaro》1月號擔任封面人物，兩者風格截然不同，不過一眾網民將其進行比較，當中中國《Madame Figaro》嘅造型及拍攝效果引起一面倒負評，網民紛紛詢問點解同一個滿島光可以差咁遠。

台灣《VOGUE》封面由馬來西亞攝影師鍾靈（Zhong Lin）掌鏡，以近距離拍攝滿島光嘅臉部特寫，成功捕捉滿島光空靈充滿故事感嘅眼神，帶有一份電影感。中國《Madame Figaro》則由日本攝影師Kyoji Takahashi掌鏡，封面上嘅滿島光刻意將眉毛淡化，化上大紅唇，眼睛無神，加上公園拍攝背景，與滿島光過去予大眾嘅印象相差甚遠。攝影師Kyoji Takahashi於社交平台分享1月號雜誌封面，表示：「我拍了一張我喜歡的照片」，《Madame Figaro》亦在官方社交帳號分享滿島光嘅雜誌封面，更用「沒有眉毛的滿島光」形容，唔少網民就封面作出評論：「『沒有眉毛的滿島光』這個tag屬於她本人看到都會暈過去吧」。