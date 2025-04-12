滿島光新片《Last Mile：全面引爆》下周香港上映 登五周票房冠軍勁收逾59億日圓

由滿島光夥拍岡田將生的日本電影《Last Mile：全面引爆》，於當地勇奪五星期票房冠軍，突破59.6億日圓（約3.2億港元）的總票房收入，更令二人雙雙入圍有日本奧斯卡之稱的「第48屆日本電影學院獎」頒獎禮，分別角逐最佳女主角及最佳男配角。 《Last Mile：全面引爆》除了滿島光與岡田將生外，還有石原聰美、綾野剛、星野源、藤岡靛、松重豐、窪田正孝、麻生久美子等超華麗陣容，電影下星期四（4月17日）在香港上映。 《Last Mile：全面引爆》講述在購物平台黃金銷售期「Black Friday」前夕，世界級購物網站日日快接連發生速遞爆炸事故，最終演變為讓全日本陷入恐慌的神祕連環爆炸事件。剛上任的物流中心負責人舟渡伊蓮娜（滿島光飾）必須和團隊經理梨本孔（岡田將生飾）共同收拾這前所未見的局面。《Last Mile：全面引爆》與大熱日劇《Unnatural法醫女王》及《MIU404機動搜查隊》共享世界觀，石原聰美、綾野剛、星野源、松重豐、窪田正孝、麻生久美子將在片中亮相，超豪華班底連動拆開重重疑團。

編劇野木亞紀子走訪各地取材，深入研究關於物流的知識，終於完成《Last Mile：全面引爆》的劇本。於片中飾演物流中心團隊經理「梨本孔」的岡田將生表示，因為很少看到描寫物流業者的電影，所以讀到劇本時嚇了一跳，他稱：「我對物流的事情了解不多，在接受講解和聽故事的過程中，我漸漸意識到物流的重要性。要說日本是靠他們在支撐的也完全不誇張。非常感謝有機會飾演如此重要的角色。」該片的一大特色，就是與同樣由導演塚原亞由子、編劇野木亞紀子打造的熱門日劇《Unnatural法醫女王》及《MIU404機動搜查隊》處於相同時間線，三套作品共享一個世界觀。

至於為何要把這些作品設定成共同宇宙，塚原亞由子坦言是因為《Last Mile：全面引爆》企劃本身很難通過：「當我們在思考如何讓手中的牌看起來更有吸引力時，我們稱之為『復仇者聯盟計畫』，想到如果讓《Unnatural法醫女王》及《MIU404機動搜查隊》裡的每個人登場的話……同時我也想知道當時的大家現在過得怎麼樣。」因為跟這些演員太久沒見面，塚原亞由子在為石原聰美試裝時，兩人甚至還相擁而泣，她笑道：「我們沒有見面的這段時間她變成了『媽媽』，是不是很神奇？」同時，《Last Mile：全面引爆》的主題曲更是由全球知名的米津玄師主唱，台前幕後均相當豪華。