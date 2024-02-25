演員工會獎2024｜《奧本海默》施安利梅菲稱帝 《花月殺手》莉莉葛萊史東半冷封后

第30屆美國演員工會獎(SAG)香港時間今早於洛杉磯舉行，一如所料大熱片《奧本海默》(Oppenheimer)成大贏家，贏得包括最佳男主角施安利梅菲(Cillian Murphy)、最佳男配角(羅拔唐尼, Robert Downey Jr.)和電影群體演出。憑《奧本海默》橫掃各大禮的羅拔唐尼賽後拿著獎座表示：「為甚麼是我？因為我不似其他入圍者，我永遠聽不厭自己的聲音。」

愛瑪史東爆冷失獎 憑《可憐的東西》(Poor Things)贏得多個影后的愛瑪史東(Emma Stone)，今次大熱倒灶敗給《花月殺手》(Killers of the Flowers Moon)的原住民女星莉莉葛萊史東(Lily Gladstone)，莉莉以印第安原住民語及英文致謝。最佳女配角由《The Holdovers》Da’Vine Joy Randolph奪得。

《大熊先生》Jeremy Allen White贏喜劇視帝。