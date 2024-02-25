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娛樂
2024-02-25 18:41:21

演員工會獎2024｜《奧本海默》施安利梅菲稱帝 《花月殺手》莉莉葛萊史東半冷封后

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施安利拿著最佳男主角及《奧本海默》整體演出獎座。

施安利拿著最佳男主角及《奧本海默》整體演出獎座。

30屆美國演員工會獎(SAG)香港時間今早於洛杉磯舉行，一如所料大熱片《奧本海默》(Oppenheimer)成大贏家，贏得包括最佳男主角施安利梅菲(Cillian Murphy)、最佳男配角(羅拔唐尼, Robert Downey Jr.)和電影群體演出。憑《奧本海默》橫掃各大禮的羅拔唐尼賽後拿著獎座表示：「為甚麼是我？因為我不似其他入圍者，我永遠聽不厭自己的聲音。」

莉莉葛萊史東半爆冷贏影后。

莉莉葛萊史東半爆冷贏影后。

愛瑪史東失落演員工會獎，即將舉行的奧斯卡存有暗湧。

愛瑪史東失落演員工會獎，即將舉行的奧斯卡存有暗湧。

愛瑪史東爆冷失獎

憑《可憐的東西》(Poor Things)贏得多個影后的愛瑪史東(Emma Stone)，今次大熱倒灶敗給《花月殺手》(Killers of the Flowers Moon)的原住民女星莉莉葛萊史東(Lily Gladstone)，莉莉以印第安原住民語及英文致謝。最佳女配角由《The HoldoversDa’Vine Joy Randolph奪得。

《最後生還者》佩特羅醉住上台領獎。

《最後生還者》佩特羅醉住上台領獎。

《大熊先生》Jeremy Allen White贏喜劇視帝。

《大熊先生》Jeremy Allen White贏喜劇視帝。

佩特羅醉醺醺領獎

電視組別方面，人氣劇《傳媒家族繼承人》個人獎項全軍覆沒，劇情類最佳男主角落入《最後生還者》的佩特羅帕斯卡(Pedro Pascal)手中。他上台表示，未有預計得獎，所以在台下早早已飲醉。「我以為今晚可飲醉，但現在出醜了。」劇情組最佳女主角是《王冠》(The Crown)Elzabeth Debicki。喜劇組最佳男、女主角由《大熊餐廳》(The Bear)Jeremy Allen WhiteAyo Edebiri奪得。《齮齕人生》(Beef)美國韓裔男星Steven Yeun與美國華裔女星Ali Wong贏得電視電影/迷你劇組最佳男、女主角。

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