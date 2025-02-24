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娛樂
2025-02-24 16:20:40

演員工會獎2025｜《幕府將軍》再成大贏家 真田廣之澤井杏奈封視帝后

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真田廣之憑《幕府》拿下多個頒獎禮最佳男主角。

真田廣之憑《幕府》拿下多個頒獎禮最佳男主角。

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演員工會電視獎項方面，FX製作的《幕府將軍》(Shogun)繼續揚威各大頒獎禮，除贏得最佳劇集整體演出獎，製作人兼主角真田廣之繼金球獎後再奪劇情組最佳男主角，同劇女星澤井杏奈以大熱姿態獲最佳女主角。她忍不住哽咽說：「劇集在美國的影視獎項行到最後一站了，這次上台領獎後，再沒有機會和大家一起慶祝辛苦得來的成果。」《幕》由去年艾美獎一直贏到今年的金球獎、評論家選擇獎，再到今日的演員工會獎，可說攞獎攞到手軟，《幕》已確定再拍兩季。

最佳女主角澤井杏奈在《幕府》首季的戲份完結，第2季應該見不到她了。

最佳女主角澤井杏奈在《幕府》首季的戲份完結，第2季應該見不到她了。

《幕府》大熱姿態攞埋整體演出獎。

《幕府》大熱姿態攞埋整體演出獎。

《企鵝》哥連法路傳病毒

大獲好評的DC劇集《企鵝》(The Penguin)繼續發威，男主角哥連法路(Colin Farrell)金球獎後再贏電視電影/迷你劇組最佳男主角。女星珍美李寇蒂絲(Jamie Lee Curtis)宣布得獎者時表示：「最佳男主角是……這男人在《金球獎》傳播新冠肺炎給我，哥連法路。」哥連上台領獎承認播毒：「Brendan Gleeson(愛爾蘭男星)傳染給我，我至可散播這份愛。」
電視電影/迷你劇組最佳女主角由《馴鹿寶貝》(Baby Reindeer)英國女星Jessica Gunning奪得。
 

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珍美李寇蒂絲大爆哥連傳播病毒給她。

珍美李寇蒂絲大爆哥連傳播病毒給她。

《馴鹿寶貝》Jessica Gunning首奪最佳女演員。

《馴鹿寶貝》Jessica Gunning首奪最佳女演員。

Selena終獲獎

天后Selena Gomez、史提夫馬田(Steve Martin)和馬田肖特(Martin Short)主演的《破案三人行》(Only Murders in the Building)贏得最佳喜劇影集整體演出獎，多次提名終贏獎的Selena率領團隊上台激動表示：「我們一直都拿不到甚麼獎項，現在可以了。」最佳男、女主角分別是《破案三人行》的馬田肖特和《天后與草莓》(Hacks)的Jean Smart。美國老牌影星珍芳達(Jane Fonda)獲頒終身成就獎。

Selena Gomez終憑《破案三人行》贏獎。

Selena Gomez終憑《破案三人行》贏獎。

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