演員旅行中｜孖任時元遊蘇格蘭友情升溫 丁海寅9月中來港會粉絲

過去甚少主演綜藝的丁海寅，近日也在訪問談到接拍契機：「我和時元在同一個時代演戲，我很高興能夠和同齡朋友一起做喜歡的事情，也很感激能夠與他分享我的心事！時元是威士忌專家和愛好者，我們一起喝酒時，他總是會給我們講解，看起來很開心！」雖然丁海寅透露二人在拍攝期間先後生病，不過仍無阻他們的友誼之旅：「當時我和時元的身體狀況都不好，我感冒了，聲音也很沙啞，就連工作人員都感冒了，所以我曾經很擔心要如何呈現節目內容。」幸好兩位大男孩的復原能力極高，才能為觀眾呈現真實有趣的《演員旅行中》。