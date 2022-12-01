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娛樂
2022-12-01 18:36:19

演唱會熱潮減退？吳若希譚嘉儀下星期個唱銷情慢 四連位仲有飛賣

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楊千嬅

早排我地都報導過，雖然今年唔少香港歌手演唱會銷情理想瞬間賣晒，但都有部份show反應冇咁熱烈。天后級嘅楊千嬅12月中舉行2場演唱會，到而家都仲有飛賣，甚至有人寧願用門票交換零食飲品。

向來標榜藝人「夠入屋」嘅TVB，旗下歌手吳若希同譚嘉儀將於12月9及11喺旺角麥花臣場館開演唱會。唔夠2個禮拜就開show，小編於是登入售票平台了解佢地嘅銷情，見到仲有飛賣，而且要買4張連位飛都無問題。

如果而家買吳若希或者譚嘉儀個show嘅780蚊飛，仲可以買到對正舞台位置，不過屬於觀眾席中後部份。譚嘉儀嘅580蚊飛，而家仲有機會坐到離舞台最遠觀眾席嘅第一行。早前有網媒試過買吳若希演唱會，居然「十連位」都仲買到。唔知係咪主辦單位改咗購票上限，而家最多只可以買4張飛。

吳若希譚嘉儀下星期個唱銷情慢 四連位仲有飛賣

吳若希譚嘉儀下星期個唱銷情慢 四連位仲有飛賣

吳若希譚嘉儀下星期個唱銷情慢 四連位仲有飛賣

吳若希譚嘉儀下星期個唱銷情慢 四連位仲有飛賣

吳若希譚嘉儀下星期個唱銷情慢 四連位仲有飛賣

吳若希譚嘉儀下星期個唱銷情慢 四連位仲有飛賣

需知道麥花臣最多坐2000人，唔夠十日開騷都仲有飛賣，銷情可想而知。反觀舊年先至因為參加《聲夢傳奇》而為人認識嘅姚焯菲(Chantel）同張馳豪(Aska)，佢地上個禮拜一齊開嘅2場音樂會，其中1場賣晒飛，另一場剩低少少，似乎2位前輩嘅叫座力被「聲夢幫」比下去。

可能有關方面都知道要盡最後努力，吳若希facebook近期連日出post做宣傳，仲搵咗老友阿Bob（林盛斌）出文力撐。

Chantel X Aska

吳若希譚嘉儀個唱銷情慢 四連位仲有飛賣

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載

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