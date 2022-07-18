演微電影《陪你百感交集》 魏浚笙 吳海昕疫下送暖

一直與港人並肩同行的譚仔三哥米線(譚仔三哥)，每年都會推出溫馨微電影，陪伴大家經歷高低起跌。繼上年感動全城的微電影廣告《記憶嘅味道 一直喺度》後，今年作品《香麻辛辣 陪你百感交集》，找來人氣偶像劇《I SWIM》男主角魏浚笙(Jeffrey)及吳海昕(Sofiee)擔正演出。鄭中基(Ronald)更會壓軸登場，與三哥姐姐代代高手過招。 《香麻辛辣 陪你百感交集》取材自真人真事，講述近兩、三年港人日常所經歷的百感交集，內容相當暖心，正如譚仔三哥的香、麻、辛、辣一樣令人百感交集。

Sofiee 嚐過街邊吃外賣 微電影故事講述疫情下一家四口的無奈與失落，飾演家姐的Sofiee婚禮要延期，旅行與蜜月遙遙無期，終日悶悶不樂。Sofiee對於微電影的故事相當感慨：「的確就如Jeffrey在旁白所說，這是個似曾相識的故事。去年冬天因疫情要禁堂食時，我就試過弄丟鎖匙而回不了家，要在公園吃外賣。似乎倒霉透了，但冷風在吹時，手中的外賣卻十分溫暖，還有親友與fans的安慰，生活其實並不算苦，因為我們還有大家相伴，共同細嚐生活百味！」 憑綜藝節目爆紅，Jeffrey雖演戲經驗不多，但於微電影中自然流露的喊戲卻極具感染力，淚水徐徐流出眼眶，相信令不少粉絲為之心碎。對於演戲，Jeffrey自認仍有許多進步空間：「無論短的微電影，還是長的電視劇，我都會事前為角色做很多準備，思考角色的背景與想法。」事實上，要在數分鐘的微電影裡完成角色發展，做到高低起伏，牽動觀眾感情，實屬難事。