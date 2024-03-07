演藝人協會30周年｜張繼聰擔任新一屆秘書長 周家怡當司庫自爆唔識計數

香港演藝人協會今日（7日）在會長古天樂、副會長余安安、錢嘉樂及一眾新任理事會成員：張繼聰、周家怡、岑珈其等率領下舉行春茗茶聚，吸引過百會員踴躍出席，羅蘭、余慕蓮、丁羽、馮素波、邵音音、梁葆貞、黃夏蕙、許思敏等現身支持，場面墟冚。

香港演藝人協會第十六屆理事會換屆大選已於本年初完成，古天樂連任會長，余安安和錢嘉樂連任副會長，亦有不少新面孔登場，當中張繼聰、周家怡分別當選成為新一屆秘書長及司庫，而岑珈其、張敬軒則當選為理事，王梓軒、徐智勇(小肥)、梁棨寧(咸旦)、游學修、雷深如(J.Arie)、趙善恆及鄭文獲邀加入成為特邀理事。

多位理事會成員，今日齊齊出席春茗茶聚，首度與會員聚會，副會長余安安對於理事會成員「年輕化」表示：「好開心，有好多年輕成員參與，因為我哋始終有日會退休，永遠都要有後浪。」