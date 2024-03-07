熱門搜尋:
六合彩 米芝蓮 23條立法 Belgravia Place 抽濕機 泰峯 奧斯卡2024 李龍基 大光麵 長者醫療券 流感 姜濤 日圓匯率 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥 金價
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2024-03-07 20:12:42

演藝人協會30周年｜張繼聰擔任新一屆秘書長 周家怡當司庫自爆唔識計數

分享：

余安安大讚新一屆理事年輕有活力。

香港演藝人協會今日（7日）在會長古天樂、副會長余安安、錢嘉樂及一眾新任理事會成員：張繼聰、周家怡、岑珈其等率領下舉行春茗茶聚，吸引過百會員踴躍出席，羅蘭、余慕蓮、丁羽、馮素波、邵音音、梁葆貞、黃夏蕙、許思敏等現身支持，場面墟冚。

周家怡跟抽獎前輩合照。

香港演藝人協會第十六屆理事會換屆大選已於本年初完成，古天樂連任會長，余安安和錢嘉樂連任副會長，亦有不少新面孔登場，當中張繼聰、周家怡分別當選成為新一屆秘書長及司庫，而岑珈其、張敬軒則當選為理事，王梓軒、徐智勇(小肥)、梁棨寧(咸旦)、游學修、雷深如(J.Arie)、趙善恆及鄭文獲邀加入成為特邀理事。

多位理事會成員，今日齊齊出席春茗茶聚，首度與會員聚會，副會長余安安對於理事會成員「年輕化」表示：「好開心，有好多年輕成員參與，因為我哋始終有日會退休，永遠都要有後浪。」

張繼聰捐出禮物抽獎。

張繼聰、周家怡、岑珈其等幾位新理事成員，異口同聲表示首次出席演藝人協會春茗活動，當中張繼聰表示：「第一次參加，好開心，希望可以跟前輩學多啲嘢，嚟緊慢慢再了解吓，繼續幫前輩會員之餘，又可以為後生會員提供輔助同聯繫，希望將演藝人歸納多啲類別，令演藝界更團結。」

而岑珈其就表示希望為演藝人協會多搞聚會：「疫情後，好多活動都停晒，希望可以搞多啲活動，吸納新嘅年輕藝人加入會，等多啲人知道個會。」至於擔任司庫的周家怡，笑言自己計數不精：「搵個最唔叻數學嘅人做司庫，可能信得我過，好彩有會計幫手。希望可以搞多啲活動，令個會普及化，多啲人認識，嚟緊都會有好多School Tour及各種慈善活動。」

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受