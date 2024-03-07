演藝人協會30周年｜91歲周驄最想古天樂開老人院 余慕蓮鯁魚骨入急症等7小時

四位獲頒「傑出演藝大獎」的前輩藝人余金珠、徐廣林、高爾珩及周驄，跟古天樂、余安安和錢嘉樂合照

香港演藝人協會今日（7日）在會長古天樂、副會長余安安、錢嘉樂及一眾新任理事會成員：張繼聰、周家怡、岑珈其等率領下舉行春茗茶聚，吸引過百會員踴躍出席，羅蘭、余慕蓮、丁羽、馮素波、邵音音、梁葆貞、黃夏蕙、許思敏等現身支持，場面墟冚。

席間除了有余安安親製蛋糕慶祝香港演藝人協會成立30周年外，還頒發「傑出演藝大獎」，表揚過去多年來為演藝界付出寶貴青春、貢獻良多的前輩藝人，今年由余金珠、徐廣林、高爾珩、周驄榮膺獎項，會長古天樂更驚喜現身。