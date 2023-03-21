演Netflix新戲《格殺福順》 全度妍扮殺手挑戰動作片

由全度妍主演、卞成賢編劇執導的電影《格殺福順》 (Kill Boksoon) ，將在 3 月 31 日於 Netflix 全球獨家上映，全度妍與一班演員薛耿求、金詩雅、李絮、具教煥及導演卞成賢，今日於首爾洲際酒店，為電影舉行發布會。此片曾在 2 月時於《第 73 屆柏林影展》參展，全場觀眾極為喜愛。

全度妍戲中飾演一位單身母親，以及A級的職業殺手，卞成賢稱，在《沒有你的生日》片場認識全度妍，更稱《格殺福順》是為全度妍度身訂做，「全度妍拍了全度妍，但大部分都是正劇，所以這次我向全度妍提議，選擇拍攝類型動作片。」卞成賢又稱，片中主角的名字吉福順，來自全度妍姑姑的名字。

主角採用了姑姑的名字

全度妍稱，其姑姑知道的自己名字將拍成電影表示讚同，她說：「我和姑姑談過，她說十分榮幸。」全度妍指，當初有抗拒個這名字，但導演極力堅持下，她才接納：「與其說不想用，不如說一想到吉福順這名字，就覺得很老練，我在這個名字是否古板又可愛，這很符合我的形象。」首次與卞成賢合作，而且要拍攝大量動作戲，當初很不習慣：「一開始很不容易，我對導演經常抱怨，隨著慢慢適應，拍攝過程變得很有趣。」