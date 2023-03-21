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娛樂
2023-03-21 16:38:14

演Netflix新戲《格殺福順》 全度妍扮殺手挑戰動作片

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HK ENT

全度妍指，自己與劇中殺手角色沒有分別，同樣過著雙重生活。

由全度妍主演、卞成賢編劇執導的電影《格殺福順》(Kill Boksoon)，將在331日於Netflix全球獨家上映，全度妍與一班演員薛耿求、金詩雅、李絮、具教煥及導演卞成賢，今日於首爾洲際酒店，為電影舉行發布會。此片曾在2月時於《第73屆柏林影展》參展，全場觀眾極為喜愛。

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導演卞成賢非常年輕，現場以前輩來稱呼全度妍。

全度妍戲中飾演一位單身母親，以及A級的職業殺手，卞成賢稱，在《沒有你的生日》片場認識全度妍，更稱《格殺福順》是為全度妍度身訂做，「全度妍拍了全度妍，但大部分都是正劇，所以這次我向全度妍提議，選擇拍攝類型動作片。」卞成賢又稱，片中主角的名字吉福順，來自全度妍姑姑的名字。

 

主角採用了姑姑的名字

全度妍稱，其姑姑知道的自己名字將拍成電影表示讚同，她說：「我和姑姑談過，她說十分榮幸。」全度妍指，當初有抗拒個這名字，但導演極力堅持下，她才接納：「與其說不想用，不如說一想到吉福順這名字，就覺得很老練，我在這個名字是否古板又可愛，這很符合我的形象。」首次與卞成賢合作，而且要拍攝大量動作戲，當初很不習慣：「一開始很不容易，我對導演經常抱怨，隨著慢慢適應，拍攝過程變得很有趣。」

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於電影《醜聞：朝鮮男女相悅之事》獲得觀眾喜愛的全度妍，這次挑戰類型片。

稱與角色過著同樣生活

全度妍又表示，很同情過著殺手與單身母親生活的吉福順，又指情況與自己非常相似，他解釋：「雖然我不是殺手，但我自己過著母親和演員的雙重生活，所以與劇中角色沒有太大區別。」

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全度妍飾演吉福順，一個獨自撫養青春期女兒的單親媽媽，成功率達100%的最佳殺手。

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《格殺福順》今日於首爾舉行發布會。

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