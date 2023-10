演Rocky舅仔Burt Young離世 史泰龍發文悼念

在電影《洛奇》(Rocky)系列中,飾演Rocky舅仔Paulie的美國演員Burt Young,傳出離世消息,終年83歲。Burt Young的死訊,由其女兒Anne Morea Steingieser向傳媒證實,Anne沒有透露父親死因,據知他於10月8日離世。史泰龍得知消息後,有在社交上載二人在《洛奇》的黑白劇照,寫道:「To my Dear Friend,BURT YOUNG,you were an incredible man’s and artist,I and the World will miss you very much…RIP(我的親愛朋友,BURT YOUNG,你是一位好人、專業的藝人,我和世界會非常懷念你……安息。)」