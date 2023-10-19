演Rocky舅仔Burt Young離世 史泰龍發文悼念

Burt Young今日傳出離世消息。

在電影《洛奇》(Rocky)系列中，飾演Rocky舅仔Paulie的美國演員Burt Young，傳出離世消息，終年83歲。Burt Young的死訊，由其女兒Anne Morea Steingieser向傳媒證實，Anne沒有透露父親死因，據知他於10月8日離世。史泰龍得知消息後，有在社交上載二人在《洛奇》的黑白劇照，寫道：「To my Dear Friend，BURT YOUNG，you were an incredible man’s and artist，I and the World will miss you very much…RIP(我的親愛朋友，BURT YOUNG，你是一位好人、專業的藝人，我和世界會非常懷念你……安息。)」

Burt Young與史泰龍合作逾30年，兩人感情要好。

1940年4月30日出生的Burt Young，1969年演出電視劇《The Doctors》入行，演藝生涯最令觀眾印象深刻的作品，除了Paulie一角，就是1974年電影《唐人街》中的演出。他亦憑參演《洛奇》，被提名為奧斯卡「最佳男配角」獎。Burt Young演戲才華和表達角色的深度，使他在《洛奇》系列中獨樹一幟，一直到2006年的《洛奇：拳王再臨》(Rocky Balboa)仍見他的演出。演技風格獨特的他，曾帶給觀眾眾多精彩難忘的演出。