漢陽為了跳唱修身兼勤練舞 譚嘉荃重提甩bra事件

漢陽、譚嘉荃(Amy)等，昨晚於尖沙咀文化中心音樂廳舉行《滿漢荃席音樂盛宴 漢陽x譚嘉荃演唱會》，獲不少圈中朋友到場支持，包括薛家燕、施綺蓮、蘇姍、黃翊、唐韋琪、陳榮竣、吳香倫、沈可欣、歐信希、蔣嘉瑩、敖嘉年、范振鋒、李思欣、唐碧霞、梁愷庭、丁文俊等。

席上兩人唱出梅艷芳的《芳華絕代 》、《妖女》及張國榮的歌《拒絕再玩》、《大熱》，一開場就炒熱氣氛。漢陽獻唱《親情》送給父母，同時亦送給已故的恩師羅文，之後又以英文演繹《吻別》一曲，他說：「今次其實很緊張，因為患新冠肺時試過失聲，已很小心飲食及戒酒，但失聲令自己有很大陰影，之前看過中、西醫，更請張崇德教用另一方法去運氣唱歌 。」漢陽 昨晚 要跳舞，他自言是一大挑戰，「為了突破自己死穴，努力修身與勤練勁歌熱舞。」

邀網紅 敖可凝合唱

Amy邀請了網紅敖可凝(Smiley)合唱《如果……陽光》及《初戀》，她說 : 「最初喺網上睇到Smiley有很多自彈自唱，雖然Smiley從少就患有罕見免疫系統毛病，但仍不放棄繼續追逐音樂夢，所以一定要支持Smiley。」Amy台上又重提她仍是B2跳唱組合的甩bra事件，「其中一邊bra帶斷了，我只好向前彎住身去唱，夾住個bra防走位而唔敢郁 ! 四首歌都唱得唔自在，之後又冇時間去換，最後用左最原始嘅方法，用膠紙包住個胸，好在觀眾唔發覺，而我就行埋一邊背住大家拉好膠紙。」Amy稱，前兩日開始免疾系統出了問題，看過中醫，但昨午眼皮愈來愈腫，幸好事前已通知化妝師，要特別處理以化妝遮掩。