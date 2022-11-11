潘燦良盼成為中產 跟蘇玉華規劃退休生活 廖子妤欲回大馬置業

舞台劇王子潘燦良及憑電影《梅艷芳》榮獲金像獎最佳女配角的廖子妤，日前為銀行拍攝宣傳片，二人現身分享拍攝感受及對退休規劃的想法。

潘燦良表示，今次拍攝是講述作為父母，可以怎樣為下一代籌劃未來，雖然他沒有小朋友，但在舞台劇或電視劇中亦曾飾演過不少爸爸的角色，所以好明白為人父母的感受。他留意到新世代後生仔好有自己的想法，眼光和視野都跟他們這一輩很不同，新一代想有更自主、多元發展。所以今次宣傳片拍攝令他深深體會到，無論仔女是小朋友或已經長大成人，父母為子女在背後默默付出，作為他們最強的後盾，真的好偉大。而此次他與宣傳片另一女主角廖子妤分別進行拍攝工作，算是間接合作，之前雙方朋友都互相認識，知道她是一個好好的演員，希望二人未來有機會一起合作拍戲。