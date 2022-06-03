潘瑋柏幸福肥到走晒樣 老婆開腔回應「天王嫂訓練營」傳聞

潘瑋柏曾經是台灣樂壇天王，近年主力賺人民幣的他，在2020年毫無預警宣布娶空姐女友宣云（Luna），之後老婆一直卻被指是來自「天王嫂訓練營」，跟郭富城老婆方媛同屬「畢業生」，當時內地闊少王思聰也在微信朋友圈寫下「我佛（服）了，Amy姐還是厲害，身邊兩名大將，一位嫁給天王郭富城，一位嫁給潘瑋柏，太有實力了。」有傳這位Amy姐是天王嫂訓練營的導師，而傳聞熱爆網絡之後，潘瑋柏就曾大動作保護老婆，透過回應表示「清者自清，謠言勿信」。



過了兩年，Luna仍被網民咬住唔放，Luna也終於回應網民，指Amy是她讀大學去面試綜藝節目時認識的一位電視台人員，結識後有保持聯絡，她剛到上海工作時，曾跟對方一起出門玩過幾次，雙方到現在已經六年沒有見面，Luna認為面對所有的謾罵和詆毀，並非都要提告或澄清，她本來就不是活在網絡上的人，又認為過好自己的生活比較重要，只要有人願意相信她，並給她支持，她就滿足。至於其夫潘瑋柏未有回應，而他近日就抵達長沙拍節目，見他成為人夫後似乎打橫發展，在社交平台也發現明顯幸福肥的跡象，而說唱歌手黃旭近日公開合照，發現潘瑋柏的變化太大，網民都話認唔出。