潘紹聰宣布明年繼續開騷 Dee＋Candy扮鬼扮馬以特色造型應節

潘紹聰的王牌節目「恐怖在線」，繼2023年推出舞台劇《死鬼老婆》及去年的《一樓一會》，叫好叫座，今年第三度推出哈囉喂劇場《請勿打擾》，以疫情期間的隔離酒店為故事背景。今次找來Dee@ERROR（何啟華）、Candy@COLLAR（王家晴）主演，《請勿打擾》於2025年10月24日至11月9日假灣仔香港藝術中心壽臣劇院公演，共演出21場。

適逢前晚（10月31日）是一年一度萬聖節，劇組各人十分應節，刻意穿上不同造型服飾，扮鬼扮馬上台請幕。阿Dee和Candy穿上特大套頭服飾，麥沛東穿上粉色絲襪外，臉上還貼了黑色膠紙，加強造型的觀感，至於Eric（梁嘉進）則穿上超人裝束，各人各有特色造型，十分有趣。當晚來觀看的嘉賓，有Anson Lo @MIRROR、陳漢娜及陳俞希，完騷後他們到後台與一眾演員來個合照留念。

至於阿Dee和Candy的粉絲，亦穿上不同服飾應節，在劇院外列隊等偶像。其後Candy換了如「南瓜仙子」的造型，出來與粉絲影相，她還帶備糖果派給在場的粉絲。至於阿Dee亦換了《這個殺手不太冷》的造型示人，其後他亦走到粉絲區派糖及與粉絲們拍照留念，場面十分熱鬧。自開騷以來，場場爆滿，反應熱烈，先後有多位圈中好友來擔任「恐怖在線」現場版的嘉賓，包括金像影后衛詩雅、鄧智堅、鄧兆尊、黃溢濠，及ERROR的隊友193（郭嘉駿）、肥仔（梁業）和小肥等，而每場都有不少圈中好友到來捧場。