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娛樂
2024-01-18 11:20:48

潛行專訪｜林家棟打傷4條肋骨 劉德華感自責 自願開拍《今晚打老闆》捱打(有片)

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劉德華與林家棟和彭于晏在電影《潛行》合作。(陳奕釗攝)

劉德華與林家棟和彭于晏在電影《潛行》合作。(陳奕釗攝)

劉德華監製兼主演的警匪動作片《潛行》，找來老友林家棟和台灣男神彭于晏聯合主演，華仔與家棟繼10年前的《風暴》後再合作，兩人有互相表示「你有壓力，我有壓力」，向來賣命的家棟就被華仔打傷肋骨，笑言變了可預測風雨的「天文台」。不過談到再合作，3人表現雀躍，林家棟想拍令香港人睇得開心的喜劇，華仔更已想好戲名叫《今晚打老闆》，表明要家棟擔任監製，自認有喜感的彭于晏不介意演醜男時，家棟搶白說：「不要浪費化妝品，這個人點化都不會醜。」

彭于晏坦言在《潛行》要大罵劉德華，起初緊張到頻NG。(陳奕釗攝) 彭于晏為《潛行》拍打戲被玻璃割傷臉，劉德華笑言要令他不太帥。(陳奕釗攝) 劉德華自言一把年紀，拍打戲有時要替身上陣。(陳奕釗攝) 彭于晏獲錢嘉樂大讚有潛質做武打演員。(陳奕釗攝)

彭于晏要200瓶酒

劉德華演大毒梟，彭于晏演正派警員，林家棟則演兩面不是人的卧底，3人有不少對打場面。華仔自言已一把年紀，要用替身，曾拍《激戰》和《黃飛鴻之英雄有夢》的彭于晏就成為「動作戲擔當」之一，雖被玻璃割傷，但就獲動作指導錢嘉樂大讚有潛質做動作演員，他直言錢嘉樂設計的動作場面有難度，「有場戲是在一個細小的酒窖，我記得嘉樂哥說準備了200瓶酒，去到現場才知道要砸200瓶酒。」不過他指拍戲用糖膠玻璃，輕傷沒大礙。

彭于晏指劉德華和林家棟在片場很專注安靜，跟平時談笑風生的樣子，判若兩人。(陳奕釗攝) 彭于晏在《潛行》拍打戲，去到現場才知道要砸200瓶酒。(陳奕釗攝) 劉德華為新戲《潛行》落力宣傳。(陳奕釗攝)

兩大影帝被指片場變臉

問到與兩位影帝合作的感受時，彭于晏坦言起初有壓力，最深印象是一場大罵華仔的戲，「首次採排時還可以正式拍攝就很緊張罵不出來說對白卡住，不暢順，NG兩三次，因為要打破偶像形象，後來就好起來，可對他很兇。」彭于晏大爆華仔與家棟不會人知的面貌，「現在是很可愛、很好聊天，到現場……就沒那麼好，都在一個很安靜的狀態裡。」雖然兩人在片場會「變臉」，但仍樂於照顧後輩，「他們工作時不想浪費多餘的精力，但我想要去跟他們聊的時候，他們還是很有耐心。」

林家棟為《潛行》，拍打戲受傷，劉德華深感自責。(陳奕釗攝) 林家棟為《潛行》拍打戲傷及4條肋骨，笑言變成了可預測風雨的「天文台」。(陳奕釗攝)

華仔自責：我真係控制得唔太好

談到林家棟打到右邊4條肋骨受傷，擔任監製的華仔自責表示，「唔好意思，我真係控制得唔太好。」原來家棟同時應付兩場打鬥戲，一場是與他對打，另一邊則要跟彭于晏對打，「本來我這邊用替身代他打，但發現會穿崩，他要一個人跑完那邊，再過來我這邊，本來要事先試位，但他說不試就直接打……」家棟自言因天空酷熱下，長時間拍攝才受傷，更半說笑指被醫護人員剪爛衫褲被「睇全相」，華仔自爆亦有份落剪。問到傷勢如何時，家棟指四條肋骨受傷只能服止痛藥，等待自然癒合，他幽默表示，「做咗天文台！」劉德華隨即接話：「翻風落雨有後患！」

 

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劉德華笑言可與林家棟和彭于晏拍喜劇，已想好戲名叫《今晚打老闆》。(陳奕釗攝) 彭于晏自認頗有喜感，不介意醜化自己。(陳奕釗攝) 彭于晏不介意醜化自己，卻被林家棟指太靚仔，化極都唔會醜。(陳奕釗攝)

彭于晏化醜妝  被指浪費化妝品

家棟與華仔相隔10年再合作拍電影，他直言有壓力，希望可為觀眾帶來超越《風暴》的作品，我都不想讓他覺得自己10年都沒變過，一定要施展渾身解數，希望令他眼前一亮，或者不要讓他失望。」華仔笑指家棟已升任監製，氣場強大，甚有壓力。問到3人再合作會拍甚麼電影時，家棟認真表示想認真地胡鬧的喜劇，「現在的香港人最重要是開心，拍喜劇可讓大家更開心。」華仔自爆，「真的有寫過，戲名是今晚打老闆》，(老闆是你嗎？)是。」彭于晏被問拍喜劇可會受醜化自己？林家棟笑言：「不要浪費化妝品，這個人點化都不會醜。」華仔問彭于晏怎樣弄可喜劇一點？彭于晏說：「我天生就蠻喜劇，我今日是有裝扮，平常不是這個樣子。」

文：Grace 攝：陳奕釗

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