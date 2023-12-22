熱門搜尋:
冬至 聖誕節2023 黎智英 天氣 彩虹邨重建 工展會2023 萬千星輝頒獎典禮2023 新資本投資者入境計劃 甘肅地震 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 叱咤2023 肺炎支原體 YOHO WEST 新聞女王 騙案 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 冬天 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2023-12-22 11:48:36

潛行｜劉德華林子祥首度合唱重現經典《難為正邪定分界》 人工智能MV大玩回春趣怪look

分享：
劉德華與林子祥首度合唱，重現八十年代經典《難為正邪定分界》。

劉德華與林子祥首度合唱，重現八十年代經典《難為正邪定分界》。

由劉德華監製、聯同林家棟、彭于晏、劉雅瑟主演的犯罪動作片《潛行》，將於明年111日上映，電影今日(22)推出宣傳曲及MV。華仔請來林子祥一同翻唱八十年代的經典廣東歌《難為正邪定分界》，成為兩位首支合唱歌。MV更別開生面以最新科技AI(人工智能)技術創作，畫面呈現出兩位巨星多個動畫造型，包括驚喜「回春」Look，非常趣怪有型。經首次合唱後，華仔又大讚阿Lam「魔鬼」級演繹無人能及，更力邀阿Lam復出合作拍電影。原來華仔首部擔任電影《投奔怒海》(1982)，正是跟阿Lam合演，而上一次兩位在銀幕上合作，已是34年前的《最佳男朋友》。

林子祥在《難為正邪定分界》MV裡藉AI科技「回春」。 劉德華在MV裡藉AI科技「回春」。 華仔跟阿Lam在《難為正邪定分界》MV中分飾糖果店和朱古力店老闆，代表一正一邪。 華仔跟阿Lam在《難為正邪定分界》MV中分飾糖果店和朱古力店老闆，代表一正一邪。

AI生成30個不同人物造型

身兼監製的華仔近貼科技潮流，決定以最新的AI技術創作《難為正邪定分界》MV，荒誕趣怪的畫面風格，跟電影的陽剛味大相逕庭。為了彰顯歌曲主題，華仔跟阿LamMV中分別飾演糖果店和朱古力店老闆，代表一正一邪，華仔努力興建糖果世界，偏偏阿Lam轉眼破壞，二人世世代代不停纏繞對抗6000年，勢不兩立，互鬥之下正邪逐漸難分。華仔跟阿Lam首以AI科技拍的 MV，兩人以接近30個不同人物造型亮相，包括外國人版及驚喜「回春」的年青版。

這首由葉振棠、麥志誠原唱的歌曲，華仔亦都花盡心思去活化，他和阿Lam在重新編曲的版本中加上Rap(說唱)，至於哪位演唱歌曲中魔鬼的部分，阿Lam接受訪問時就搶著說：「劉德華點可以做魔鬼㗎﹗」華仔就誇讚阿Lam唱功無人能敵：「我係覺得我要唱㗎，不過我唱不到魔鬼，當我製作好首歌之後，大家聽到就知道，我爭贏不到做這個魔鬼。」華仔亦大讚阿Lam演繹得相當有層次。

劉德華與林子祥在《難為正邪定分界》MV裡，藉AI科技以不同趣怪造型亮相。 劉德華與林子祥在《難為正邪定分界》MV裡，藉AI科技以不同趣怪造型亮相。 劉德華與林子祥在《難為正邪定分界》MV裡，藉AI科技以不同趣怪造型亮相。 劉德華與林子祥在《難為正邪定分界》MV裡，藉AI科技以不同趣怪造型亮相。 劉德華與林子祥在《難為正邪定分界》MV裡，藉AI科技以不同趣怪造型亮相。 劉德華邀林子祥首次合唱後，盼能在大銀幕上再合作。

邀林子祥合作演兒子

《難為正邪定分界》是《潛行》兩位男主角愛聽的經典金曲，歌詞道出二人心聲。林陣安(劉德華 )和修浩(林家棟飾)同屬毒販陣營，一直稱兄道弟，出生入死，然而二人價值觀迥異，及後更各走正邪兩端。今次華仔戲中挑戰演反派，剛好角色林陣安的英文名跟阿Lam一樣叫George，阿Lam笑指華仔未有跟他拿版權，他又暗示羡幕華仔：「我拍戲我都想做個反派，永遠都沒機會演。」華仔聽畢立即邀請阿Lam演出，更承諾對方只需拍30個工作天，保證每日有10小時睡眠，利誘阿Lam出山，華仔笑言：「我們拍過年的那種賀歲電影，開開心心的就好了，其實我也不知道夠不夠錢請你，哈哈。」華仔又重提自己名作《童夢奇緣》，笑言可以跟阿Lam演兩父子，不過就阿Lam調轉做兒子。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受