潛行｜劉德華林子祥首度合唱重現經典《難為正邪定分界》 人工智能MV大玩回春趣怪look

由劉德華監製、聯同林家棟、彭于晏、劉雅瑟主演的犯罪動作片《潛行》，將於明年1月11日上映，電影今日(22日)推出宣傳曲及MV。華仔請來林子祥一同翻唱八十年代的經典廣東歌《難為正邪定分界》，成為兩位首支合唱歌。MV更別開生面以最新科技AI(人工智能)技術創作，畫面呈現出兩位巨星多個動畫造型，包括驚喜「回春」Look，非常趣怪有型。經首次合唱後，華仔又大讚阿Lam「魔鬼」級演繹無人能及，更力邀阿Lam復出合作拍電影。原來華仔首部擔任電影《投奔怒海》(1982年)，正是跟阿Lam合演，而上一次兩位在銀幕上合作，已是34年前的《最佳男朋友》。

AI生成30 個不同人物造型

身兼監製的華仔近貼科技潮流，決定以最新的AI技術創作《難為正邪定分界》MV，荒誕趣怪的畫面風格，跟電影的陽剛味大相逕庭。為了彰顯歌曲主題，華仔跟阿Lam在MV中分別飾演糖果店和朱古力店老闆，代表一正一邪，華仔努力興建糖果世界，偏偏阿Lam轉眼破壞，二人世世代代不停纏繞對抗6000年，勢不兩立，互鬥之下正邪逐漸難分。華仔跟阿Lam首以AI科技拍的 MV，兩人以接近30個不同人物造型亮相，包括外國人版及驚喜「回春」的年青版。

這首由葉振棠、麥志誠原唱的歌曲，華仔亦都花盡心思去活化，他和阿Lam在重新編曲的版本中加上Rap(說唱)，至於哪位演唱歌曲中魔鬼的部分，阿Lam接受訪問時就搶著說：「劉德華點可以做魔鬼㗎﹗」華仔就誇讚阿Lam唱功無人能敵：「我係覺得我要唱㗎，不過我唱不到魔鬼，當我製作好首歌之後，大家聽到就知道，我爭贏不到做這個魔鬼。」華仔亦大讚阿Lam演繹得相當有層次。