潛行｜劉德華率全員廣州宣傳 林子祥驚喜現身獻聲過冬至

電影中擔任動作導演的錢嘉樂，聯同一眾演員包括林家棟、彭于晏、劉雅瑟、任達華、林雪、姜皓文、朱鑑然等昨日由監製、主演劉德華，以及導演關智耀率領下在廣州展開首站宣傳，除了現場互動之外，並在網上別開生面的以歌會友，戲中全員齊咁好合唱。之前為電影與劉德華重唱《難為正邪定分界》作宣傳曲的林子祥更驚喜現身獻唱打氣，在冬至的日子為大家帶來既窩心又溫暖的一天。

除了劉德華之外，其他演員更首次在台上開金口獻唱，一起跟華仔唱經典金曲《愛你一萬年》之外，劉雅瑟演唱戲中插曲《道理都懂》、導演也來一首英文金曲《my way》，最後特別嘉賓林子祥驚喜到場打氣給大家演唱《憑着愛》，無論網上及現場的宣傳互動，也令現場的觀眾勾起不少回憶殺。首映當天適逢冬至，主創們也貼心為觀眾們準備了熱乎的湯圓，將新年的第一波温暖提前送達。

劉德華、林家棟、任達華、林雪、姜皓文等人相識兼合作數十年，活動現場老友重聚，共同追憶往事，而彭于晏、劉雅瑟、朱鑑然等演員也表示在跟前輩演員的合作中收穫頗多；劉雅瑟直言深深感受到了前輩們的創作熱情，彭于晏也表示自己被大家的台前幕後團結和付出感染，朱鑑然也感謝了拍攝過程中前輩們的幫助。華仔坦言幾十年如一日，發自內心將表演當作是自己的職業，只要是自己能做的永遠自己上，而面對後輩，他會毫無保留傳授自己的經驗，香港電影人一直以來的堅持打動了很多觀眾，正是幾代影人的薪火相傳，才能讓香港電影生生不息。