潛行｜彭于晏北京首映即興倒立翻筋斗 劉德華：我輸給你了

華仔、彭于晏和劉雅瑟成為觀眾的焦點。彭于晏更被主持當眾催婚，當Eddie跟現場觀眾打招呼時，祝大家單身的早日「脫單」找到另一半，且很順口的以普通話以「行」字喊出電影口號：「潛行！潛行！明年愛情一定行！」怎知主持即對他調笑說：「你先看看你自己吧！」這一沖的說話Eddie只能靦腆的以笑回應，不敢多說甚麽，場面搞笑，立時成為最「狠」的笑點。擔任動作導演的錢嘉樂點名讚Eddie身手不錯，絕對可以成為新一代的「動作擔當演員」，Eddie聞言即動起來，一下子來一個翻滾吧Eddie的動作，華仔我在眼內也笑說：「輸給你了！」動作快捷敏銳，不愧是電影中「狠」動感的演員。

劉雅瑟終可抬頭面對林家棟

華仔在首映禮上戴著角色中的黑框眼鏡現身，當觀眾指他為甚麼在戲中要那麼「狠」的手段對身邊的朋友，他二話不說把眼鏡除下，笑著為自己辯說：「除下眼鏡的我就是一個暖男了，你問我身邊的劉雅瑟便知道！」現場的華仔fans即掌聲和應。演華仔太太的劉雅瑟滿足的說：「沒想到我能夠夢想成真，而且可以跟家棟哥來一次反擊。因為之前跟家棟合作《智齒》不停給他虐打，連正眼看他也敢，但這次不同了，我可以抬頭看他，因為我是他的「大嫂」，華哥的太太！」連家棟也沒想到戲裡面原來最「狠」的角色竟是她，也不禁大聲喊她一句「大嫂」，把雅瑟樂翻了！