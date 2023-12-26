熱門搜尋:
冬至 聖誕節2023 黎智英 天氣 彩虹邨重建 工展會2023 萬千星輝頒獎典禮2023 新資本投資者入境計劃 甘肅地震 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 叱咤2023 肺炎支原體 YOHO WEST 新聞女王 騙案 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 冬天 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2023-12-26 21:58:02

潛行｜彭于晏北京首映即興倒立翻筋斗 劉德華：我輸給你了

分享：
華仔率領林家棟、彭于晏、劉雅瑟、劉俊謙等一眾演員，一連跑9場觀眾見面會。

華仔率領林家棟、彭于晏、劉雅瑟、劉俊謙等一眾演員出席《潛行》北京首映禮。

由劉德華監制兼主演、關智耀執導的動作犯罪電影《潛行》昨日(25日)於北京舉行首映禮，華仔率領林家棟、彭于晏(Eddie)、劉雅瑟、劉俊謙、任達華、姜皓文、林雪、朱鑑然等一眾演員，一連跑9個影院分別與媒體和觀眾見面，跟大家分享觀後感，在工作中歡度佳節。《潛行》將於一月九號舉行香港首映禮

劉德華出席《潛行》北京首映禮。 彭干晏出席《潛行》北京首映禮。 林家棟出席《潛行》北京首映禮。 劉德華、彭于晏、林家棟等出席《潛行》北京首映禮。 彭于晏是《潛行》團隊的開心果。 彭于晏出席《潛行》觀眾見面會，即興倒立。 彭于晏出席《潛行》觀眾見面會，即興打筋斗。

彭于晏被催婚「脫單」

華仔、彭于晏和劉雅瑟成為觀眾的焦點。彭于晏更被主持當眾催婚，當Eddie跟現場觀眾打招呼時，祝大家單身的早日「脫單」找到另一半，且很順口的以普通話以「行」字喊出電影口號：「潛行！潛行！明年愛情一定行！」怎知主持即對他調笑說：「你先看看你自己吧！」這一沖的說話Eddie只能靦腆的以笑回應，不敢多說甚麽，場面搞笑，立時成為最「狠」的笑點。擔任動作導演的錢嘉樂點名讚Eddie身手不錯，絕對可以成為新一代的「動作擔當演員」，Eddie聞言即動起來，一下子來一個翻滾吧Eddie的動作，華仔我在眼內也笑說：「輸給你了！」動作快捷敏銳，不愧是電影中「狠」動感的演員。

劉德華與劉雅瑟在電影《潛行》演夫婦。 劉德華與劉雅瑟在電影《潛行》演夫婦。 彭于晏興奮與觀眾自拍。

劉雅瑟終可抬頭面對林家棟

華仔在首映禮上戴著角色中的黑框眼鏡現身，當觀眾指他為甚麼在戲中要那麼「狠」的手段對身邊的朋友，他二話不說把眼鏡除下，笑著為自己辯說：「除下眼鏡的我就是一個暖男了，你問我身邊的劉雅瑟便知道！」現場的華仔fans即掌聲和應。演華仔太太的劉雅瑟滿足的說：「沒想到我能夠夢想成真，而且可以跟家棟哥來一次反擊。因為之前跟家棟合作《智齒》不停給他虐打，連正眼看他也敢，但這次不同了，我可以抬頭看他，因為我是他的「大嫂」，華哥的太太！」連家棟也沒想到戲裡面原來最「狠」的角色竟是她，也不禁大聲喊她一句「大嫂」，把雅瑟樂翻了！

 

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受