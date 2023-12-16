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娛樂
2023-12-16 18:27:28

潛行｜朱鑑然從影而來最大挑戰 被林家棟毒打再笠膠袋施刑險窒息

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潛行｜朱鑑然從影而來最大挑戰 被林家棟毒打再笠膠袋施刑險窒息

朱鑑然被林家棟捉到去公海漁排施以水刑。

由劉德華監製，金像最佳攝影關智耀執導的新片《潛行》，鐵定2024年1月11日上映。電影匯聚多位金像級演員，包括劉德華、林家棟、彭于晏、劉雅瑟等，而華仔有意藉電影傳承新力量，邀請劉俊謙，談善言、朱鑑然演出，當中朱仔在戲中就貢獻從影而來最辛苦一次，挑戰水刑場面。除了要花兩個多小時特技化妝之外，朱仔又要被浸在水中，再被膠袋笠頭，兼要被林家棟毒打，不過朱仔毫無怨言，甚至非常享受演出。

朱仔在戲中飾演阿南，跟修浩（林家棟 飾）同屬林陣安（劉德華 飾）的販毒集團陣營，然而一次交易失敗，阿南被懷疑為臥底，遂被林家棟捉到去公海漁排施以水刑，要他供出餘下臥底。這一場朱仔先被反綁雙手，再來回吊他浸落漁排十次，吊上水面後，他又要咬特技演員MJ 耳仔反擊，又要再跟影帝家棟對戲，被對方打到面容扭曲。朱仔需同時間兼顧動作、表情、對白，難度相當高。本身是前香港游泳代表隊隊員的朱仔，坦言這一場水刑戲是從影而來最大挑戰：「 我已經係非常之熟水性，但今日呢場要落水，甚至乎要用一個有水嘅膠袋，笠住我個頭去行呢個水刑，確實比想像中困難好多，我發覺個水袋笠上頭嘅時候，真係好驚好驚會窒息，好驚會死，但係慢慢都拿捏到個呼吸調節，有保障自己。」朱仔這一幕慘被裝有水的膠袋笠頭，除去膠袋一刻，朱仔立即噴出吸入的水，再大啖呼吸回氣，非常氣喘，其中一take 大頭近鏡，朱仔更被笠足10多秒，單看畫面都替他辛苦。

朱鑑然被林家棟捉到去公海漁排施以水刑。 朱鑑然坦言這一場水刑戲是從影而來最大挑戰。 朱鑑然坦言這一場水刑戲是從影而來最大挑戰。 朱鑑然笠膠袋施刑險窒息。

而每次當導演喊卡時，家棟都幫忙將朱仔拉回船上，再拍拍他後背以示辛苦，隨即他又再跟朱仔對戲，教他的反應，又嘗試以較粗暴的方式去扯住朱仔的頭髮等，希望以最少的拍攝次數來獲得最好的畫面，朱仔感恩有影帝從旁指導：「做戲嘅時候導演Jason好有耐性，我又好慶幸有家棟哥，將我嘅戲同動作再調好。感覺到大家都係盡149%力，去將呢件事做好。」展現專業精神的朱仔賣命演出，令在場工作人員都替他擔心，每次小休期間，大家都都對朱仔呵護備至，令他非常感動：「劇組人員都好好，先指明呢個漁棚範圍之內不可以大小二便，確保我哋今日嘅水質係可以落水，而我入行以嚟亦未試過一場戲咁誇張咁勁，我最開心嗰樣嘢就係，我未試過一個劇組，我拍完一場戲，跟住之後係有十萬人去照顧我幫我，我有暖巾啦，我有熱水啦，好暖笠笠。」

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朱仔被毒打後的妝容相當迫真，事前需花時間進行特技化妝，令他的右眼不能睜開，又不能隨意開口，只能簡單進食，化妝期間亦要全身靜止不能行動，非常辛苦。由化妝到拍攝一點都不簡單，但朱仔就很享受今次可以發揮演技的機會：「今次起碼花咗兩鐘去化呢個化妝，但我特技化妝師Gary係非常細心照顧我，所以我整個拍攝過程覺得係好輕鬆，好愉快。」

朱仔被毒打後的妝容相當迫真，事前需花時間進行特技化妝。 朱仔被毒打後的妝容相當迫真，事前需花時間進行特技化妝。 朱仔被毒打後的妝容相當迫真，事前需花時間進行特技化妝。 朱仔拍完一場戲，跟住有工作人員上前服侍。
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