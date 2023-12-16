潛行｜朱鑑然從影而來最大挑戰 被林家棟毒打再笠膠袋施刑險窒息

由劉德華監製，金像最佳攝影關智耀執導的新片《潛行》，鐵定2024年1月11日上映。電影匯聚多位金像級演員，包括劉德華、林家棟、彭于晏、劉雅瑟等，而華仔有意藉電影傳承新力量，邀請劉俊謙，談善言、朱鑑然演出，當中朱仔在戲中就貢獻從影而來最辛苦一次，挑戰水刑場面。除了要花兩個多小時特技化妝之外，朱仔又要被浸在水中，再被膠袋笠頭，兼要被林家棟毒打，不過朱仔毫無怨言，甚至非常享受演出。

朱仔在戲中飾演阿南，跟修浩（林家棟 飾）同屬林陣安（劉德華 飾）的販毒集團陣營，然而一次交易失敗，阿南被懷疑為臥底，遂被林家棟捉到去公海漁排施以水刑，要他供出餘下臥底。這一場朱仔先被反綁雙手，再來回吊他浸落漁排十次，吊上水面後，他又要咬特技演員MJ 耳仔反擊，又要再跟影帝家棟對戲，被對方打到面容扭曲。朱仔需同時間兼顧動作、表情、對白，難度相當高。本身是前香港游泳代表隊隊員的朱仔，坦言這一場水刑戲是從影而來最大挑戰：「 我已經係非常之熟水性，但今日呢場要落水，甚至乎要用一個有水嘅膠袋，笠住我個頭去行呢個水刑，確實比想像中困難好多，我發覺個水袋笠上頭嘅時候，真係好驚好驚會窒息，好驚會死，但係慢慢都拿捏到個呼吸調節，有保障自己。」朱仔這一幕慘被裝有水的膠袋笠頭，除去膠袋一刻，朱仔立即噴出吸入的水，再大啖呼吸回氣，非常氣喘，其中一take 大頭近鏡，朱仔更被笠足10多秒，單看畫面都替他辛苦。