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娛樂
2024-01-17 22:39:57

潛行｜林慧倩原來好打得！獲劉德華親自教戲 同彭于晏拍檔好開心

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林慧倩跟彭于晏有不少對手戲。

由劉德華、彭于晏、林家棟等主演的《潛行》現正上映中，在片中扮演彭于晏下屬的女警林慧倩(Giselle)有不少戲份，早前她更有份參與《法與情》出現。入行12的她自言很愛演戲，但自覺仍有不少進步空間，「平時做司儀都係着靚靚、大方得體，但係演戲就可以有好多唔同造型，又有好多唔同嘅人生。我好鍾意喺片場嘅感覺，所以咩角色，大大細細我都做。」

 

Giselle彭于晏經常有對手戲：「我條故事線主要係Backup彭于晏做嘢，所以今次真係有好多場合作。好多朋友知道我同佢開工，係咁問佢靚唔靚仔，佢靚仔身型又弗就梗㗎啦。但係我覺得最正係佢好鬼馬，個人又好友善，鏡頭後真係笑到停唔到。」她憶述戲中的大型槍戰場口，雖然天氣炎熱而且拍攝時間很長，彭于晏為讓她們回復精神，在不用收音的場口瘋狂爆肚：「我哋個樣要好正經，唔笑得㗎嘛，嗰下忍得好辛苦，不過好彩有佢搞吓氣氛，啲energy都返晒嚟。」

彭于晏為拍攝帶來不少歡樂。

除了彭于晏，Giselle更獲劉德華於片場教路：「因為我同劉生冇咩對手戲，但係佢係監製又係演員，所以成日都見到佢。有場戲佢仲親自指點咗我幾吓。嗰次佢教我同戲中『組員』畀個側望嘅反應，我隔住導演個mon都感覺到佢個氣場，真係好似識發光咁。其實我喺內心大叫咗聲，因為真係好有戲、好有型，所以我都有靜靜睇吓劉生嘅表演，偷吓師。」

她指從兩人身上學到更多是當藝人的態度，工作的時候很從容，但對自己的要求很高：「彭于晏係無論拍到幾夜，第二朝都堅持去健身，劉生做嘢好認真好有要求，每個鏡頭都要盡力做到完美。今次拍《潛行》真係學到好多嘢，我會記得要好好警惕自己，幾時都要保持最佳狀態。」

剎科日，Giselle在浩園與導演、監製、彭于晏、任達華等合照。

她表示當日有份參與《潛行》的選角已相當興奮，能夠接拍更是機會難得：「咁大型嘅製作，仲要係動作電影，啱晒我！今次嘅動作場面，係我參與過最大型嘅，仲有得玩槍。開鏡前，我特登搵咗個朋友借咗枝槍，喺屋企對鏡狂練，有一場，我要喺幾秒開三十幾槍，超正，好刺激！」

拍動作片難免受傷，Giselle笑言意料之內：「拍得都預咗，少少擦傷撞瘀實有㗎啦。我好感恩有份拍《潛行》，記得電影去到中後期，監製王雅琳話睇到我愈拍愈進步，嗰刻真係感動到眼濕濕，。我拍戲經驗唔多，自知仲有好多要改善同進步嘅地方，所以有人睇到我嘅進步，真係好大嘅鼓勵，我會繼續努力，做一個有人會記得嘅演員！」

 

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林慧倩在《潛行》扮演女警並要護送談善言。

Giselle除了喜歡演戲外，本身亦鍾情搏擊運，她在上周日更擔任主辦單位出錢出力做小型MMA，她表示因當日是主辦身份，難以分身落場參與，希望年底有時間落場挑戰自己。她坦言開初接觸泰拳同MMA主要是想修身，但5年前演過《擊鬥女神之後，可以又打又演，令她更著迷搏擊運

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