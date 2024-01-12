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娛樂
2024-01-12 12:46:14

潛行｜開畫票房過百萬 劉德華香港初謝票獲fans舉牌撐場

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劉德華率朱鑑然、談善言昨晚為《潛行》連走四場謝票。

劉德華率朱鑑然、談善言昨晚為《潛行》連走四場謝票。

由劉德華監製兼主演、關智耀執導，林家棟、彭于晏、劉雅瑟等演出的香港犯罪動作電影《潛行》，昨日（11日）正式在香港上映。首天票房過百萬，成為開畫票房冠軍。華仔和戲中兩位演員朱鑑然、談善言昨晚連走四場「特典場」謝票，首次在香港公開參與謝票活動的華仔親身感謝觀眾對他的支持，除了香港觀眾之外，更有不少來自外地的fans專程來港入場打氣，來一次近距離接觸，現場的吶喊聲此起彼落，連華仔也打趣的說：「你們要把謝票嘅氣氛變成演唱會嗎？」戲院內全院滿座，華仔人未到，現場的觀眾fans已開始隨片尾曲《道理都懂》進行大合唱，為劉德華出場造勢，場面哄動！期待以久的華仔一出場，便引起全院粉絲尖叫，高舉自備的燈牌歡迎。

劉德華謝票後接受訪問坦言感受到fans的熱情。 《潛行》昨日正式在香港上映。首天票房過百萬成票房冠軍。

想聽華仔講粗口

劉德華謝票後接受訪問坦言感受到fans的熱情，也被他們感動的說：「可能大家期待緊演唱會呀，今次唔好諗嗰啲住，入戲院睇咗《潛行》先！，很感謝影迷到場支持，其實之前睇過唔少電影都會有謝票場，當時已經諗幾時輪到自己呢？很期待。今次有自己電影嘅上映，終於親身體驗到與影迷近距離接觸的互動感受。」

對於身兼監製及演員，華仔表示《潛行》的群戲較多，每個角色均有自己的故事線，自己用唔同嘅身份處理，有時也有發惡的時候，華仔還笑說：「我最惡、我打人㗎！（會爆粗？）我都會㗎！你哋聽過我講粗口未呀？」談善言與朱鑑然立刻表示沒有，更搞笑的和應請華仔即場示範！

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首次在香港公開參與謝票活動的華仔，親身感謝觀眾對他的支持。 為劉德華造勢，粉絲高舉自備的燈牌支持。 為劉德華造勢，粉絲高舉自備的燈牌支持。 除了香港觀眾之外，更有不少來自外地的fans專程來港入場打氣。 除了香港觀眾之外，更有不少來自外地的fans專程來港入場打氣。 除了香港觀眾之外，更有不少來自外地的fans專程來港入場打氣。
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