潤娥宣布來港舉行見面會 首爾fans meeting俞利 孝淵任嘉賓 慶祝少女時代出道6000日

韓國元祖女團少女時代成員潤娥，上周六及日於首爾的Blue Square舉行fans見面會《YOONA FAN MEETING TOUR：YOONITE》，她席上宣布fans見面會將於8個亞洲城市舉行，當中包括香港、澳門、台北、橫濱、曼谷、馬尼拉和雅加達等地。
潤娥以個人歌曲《如果你也想起我》(When The Wind Blows)及去年11月發行的《knock》，為見面會打開序幕，她還與粉絲互動，回答fans的問題和願望，並分享了音樂作品的幕製作花絮。她又向現場粉絲贈送親自設計簽名的紀念名牌，又講述參加aespa的《Drama》、NCT U的《Baggy Jeans》、Ive的Kitsch Dance Cover、(G)I-DLE的《Queencard》舞蹈挑戰等，fans們對她的表演和回應表示熱烈支持，並以扇形燈和口號叫喊，來表達對潤娥的愛與支持。
見面會第二天，潤娥找來隊友俞利和孝淵任嘉賓，慶祝少女時代出道6,000日，3人好姊妹的默契點燃了現場fans的熱情，她們又推出紀念少女時代的蛋糕，與fans共同慶祝，期望少女時代再創高峰。最後潤娥表示：「我想我能走到這一步，是因為你們一直對我的支持，很高興今天能夠見面，共同創造一段美好回憶，我將更努力工作，回報你們的愛。」她又祝願fans新的一年，身心健康、快樂。