熱門搜尋:
流感 農曆新年2024 柳俊江 綠置居2023 日本地震 姜濤 薈鳴 彩虹邨重建 萬千星輝頒獎典禮2023 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 齮齕人生 騙案 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 木屋燒烤 垃圾徵費
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2024-01-08 20:07:24

潤娥宣布來港舉行見面會 首爾fans meeting俞利 孝淵任嘉賓 慶祝少女時代出道6000日

分享：
生活

潤娥席上大唱新歌《knock》。

韓國元祖女團少女時代成員潤娥，上周六及日於首爾的Blue Square舉行fans見面會《YOONA FAN MEETING TOURYOONITE》，她席上宣布fans見面會將於8個亞洲城市舉行，當中包括香港、澳門、台北、橫濱、曼谷、馬尼拉和雅加達等地。

 

生活

潤娥宣布來港舉行fans見面會。

潤娥以個人歌曲《如果你也想起我》(When The Wind Blows)及去年11月發行的《knock》，為見面會打開序幕，她還與粉絲互動，回答fans的問題和願望，並分享了音樂作品的幕製作花絮。她又向現場粉絲贈送親自設計簽名的紀念名牌，又講述參加aespa的《Drama》、NCT U的《Baggy Jeans》、IveKitsch Dance Cover(G)I-DLE的《Queencard》舞蹈挑戰等，fans們對她的表演和回應表示熱烈支持，並以扇形燈和口號叫喊，來表達對潤娥的愛與支持。

生活

她於首爾的Blue Square，舉行兩場fans見面會。

 

見面會第二天，潤娥找來隊友俞利和孝淵任嘉賓，慶祝少女時代出道6,000日，3人好姊妹的默契點燃了現場fans的熱情，她們又推出紀念少女時代的蛋糕，與fans共同慶祝，期望少女時代再創高峰。最後潤娥表示：「我想我能走到這一步，是因為你們一直對我的支持，很高興今天能夠見面，共同創造一段美好回憶，我將更努力工作，回報你們的愛。」她又祝願fans新的一年，身心健康、快樂。

生活

周日的一場見面會，隊友俞利和孝淵任嘉賓，慶祝少女時代出道6,000日。

生活

今年潤娥會在8個亞洲城市舉行fans見面會。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受