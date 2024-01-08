潤娥宣布來港舉行見面會 首爾fans meeting俞利 孝淵任嘉賓 慶祝少女時代出道6000日

韓國元祖女團少女時代成員潤娥，上周六及日於首爾的Blue Square舉行fans見面會《YOONA FAN MEETING TOUR：YOONITE》，她席上宣布fans見面會將於8個亞洲城市舉行，當中包括香港、澳門、台北、橫濱、曼谷、馬尼拉和雅加達等地。

潤娥以個人歌曲《如果你也想起我》(When The Wind Blows)及去年11月發行的《knock》，為見面會打開序幕，她還與粉絲互動，回答fans的問題和願望，並分享了音樂作品的幕製作花絮。她又向現場粉絲贈送親自設計簽名的紀念名牌，又講述參加aespa的《Drama》、NCT U的《Baggy Jeans》、Ive的Kitsch Dance Cover、(G)I-DLE的《Queencard》舞蹈挑戰等，fans們對她的表演和回應表示熱烈支持，並以扇形燈和口號叫喊，來表達對潤娥的愛與支持。

她於首爾的Blue Square，舉行兩場fans見面會。