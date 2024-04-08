潮流教主 「金髮」辛蒂雅穿LV出席新片首映

全球票房超過6億美元的《沙丘瀚戰2》(Dune：Part Two)，片中男、女主角添麥菲查洛美(Timothee Chalamet)和辛蒂雅(Zendaya)即時動身拍攝及宣傳新作。前者上周拍攝「音樂詩人」卜戴倫(Bob Dylan)傳記片；後者正為新片《挑戰者》(Challengers)進行宣傳。上周六，辛蒂雅在巴黎出席《挑戰者》首映禮，一直以黑髮示眾的她，驚喜地染上金髮穿上白色低胸紗裙，猶如仙女下凡。當她走向群眾為粉絲簽名時，有粉絲送她一個巨型牛角包，令她開心得即時攞住牛角包擺pose影相。

LV 格仔外套超迷人

上周已抵達巴黎的辛蒂雅，身為LV形象大使的她先出席記者會，穿上LV蘋果綠格仔外套，梳起頭髮繫上白絲帶，充滿復古味超級迷人。今年5月上映的《挑戰者》由《以你的名字呼喚我》(Call Me by Your Name)導演Luca Guadagnino執導，講述天才網球員Tashi(辛蒂雅飾)，一次比賽中吸引了兩名男選手Patrick和Art注意。當Tashi面對兩人追求時，決定接受兩人為男友。之後，Tashi因腳傷結束職業生涯，選擇和Art結婚，並成為他的網球教練。最後，Art在比賽中遇上Patrich，Tashi才發現自己最愛是誰。