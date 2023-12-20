澤尻英龍華戒毒復出露半球造勢 18場舞台劇門票秒殺售罄

現年37歲的日本女星澤尻英龍華，當年憑住催淚日劇《一公升眼淚》迷盡萬千少男，不過她不甘扮純情形象發展，以性格女星自居多年，卻在2019年爆出染毒被捕醜聞，足足神隱逾三年半，上月終正式宣布復出演藝界，近日還露半球登上時尚雜誌封面。

澤尻英龍華回歸幕前，為後日(12月22日)上市的女性時裝書《GINGER》擔任封面人物，多年未有受訪的澤尻今次以4套服裝造型登場，完美展現性感一面，據知她在拍攝當天表現專業亦毫不生疏，完全不像已經闊別幕前工作近四年，故當天拍攝時間比預定的還早結束。