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娛樂
2023-12-20 14:45:20

澤尻英龍華戒毒復出露半球造勢 18場舞台劇門票秒殺售罄

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現年37歲的日本女星澤尻英龍華神隱逾三年半，上月終正式宣布復出演藝界。

現年37歲的日本女星澤尻英龍華神隱逾三年半，上月終正式宣布復出演藝界。

現年37歲的日本女星澤尻英龍華，當年憑住催淚日劇《一公升眼淚》迷盡萬千少男，不過她不甘扮純情形象發展，以性格女星自居多年，卻在2019年爆出染毒被捕醜聞，足足神隱逾三年半，上月終正式宣布復出演藝界，近日還露半球登上時尚雜誌封面。

澤尻英龍華回歸幕前，為後日(12月22日)上市的女性時裝書《GINGER》擔任封面人物，多年未有受訪的澤尻今次以4套服裝造型登場，完美展現性感一面，據知她在拍攝當天表現專業亦毫不生疏，完全不像已經闊別幕前工作近四年，故當天拍攝時間比預定的還早結束。

澤尻英龍華露半球為女性時裝書《GINGER》擔任封面人物。 澤尻接受《GINGER》訪問，分享復出心情。

澤尻英龍華因在2019年持有K仔被捕，當時她出庭時揚言不會回到演藝圈，怎料當緩刑三年期滿，決定重返圈中發展，首項重任是跟伊藤英明合演2024年2月開鑼的舞台劇《慾望號街車》（A Streetcar Named Desire），是她繼夥拍小栗旬的電影《人間失格》後，相隔四年再有幕前演出。

是次採訪，澤尻英龍華透露重啟事業的動力很大，對她而言可說是人生第二幕的啟端，對於舞台劇將於兩個月後開演，澤尻現正落力做足準備功夫，很詳細研讀劇本，心情卻一半不安一半期待，不過澤尻今次復出似乎已經成功，事關在東京、大阪公演的舞台劇《慾望號街車》，門票日前開賣即秒殺，全18場已經爆滿，反應相當熱烈。

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澤尻英龍華復出首項重任是夥拍伊藤英明合演舞台劇《慾望號街車》。 澤尻的18場舞台劇《慾望號街車》，門票開賣即秒殺爆滿。 澤尻英龍華當年憑催淚日劇《一公升眼淚》迷盡萬千少男。 澤尻英龍華當年憑催淚日劇《一公升眼淚》迷盡萬千少男。
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