澳洲消防員月曆猛男明天襲港 努力操Fit期待食米線

三位Hot爆兼愛心爆棚的澳洲消防員，預計12月6日抵達香港，翌日（7日）率先試食全新「熱鍋」系列產品，並於12月8日「熱鍋」推出當天，親身落分店陪同一眾香港市民「撲火」食熱鍋。 三位2024澳洲消防員月曆封面猛男訪港消息一出，隨即在各大社交網站洗版，一眾網民紛紛向三位「消防界男神天花板」Brenden Purvis、Michael Galanos及Ricky Smith留下愛的呼喚，而Brenden、Michael 及Ricky各自也率先拍片，展示Fit爆Body，為香港之旅努力裝備自己之餘，更曬肌肉來滿足一眾粉絲。

Brenden Purvis

被指酷似「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）的Brenden，短短15秒內火速做完11下「引體上升」，195cm身高加上寛闊的「太平洋肩膊」，他說：「很榮幸獲譚仔國際邀請來港出席活動，自從消息公佈後，收到大量來自香港的私訊和很多鼓勵，我們也跟大家一樣期待今次香港之行，目前正努力操弗身形，多減幾磅，希望令大家到機場接機時，可以眼前一亮，同時亦讓我有足夠Quota在港放肆大吃譚仔及三哥的各款美食，哈哈！」至於笑容帶點奇洛李維斯（Keannu Reeves）影子的Michael，於15秒內完成20下「掌上壓」；擁有如畢利谷巴（Bradley Cooper）式陽光笑容的Ricky，則在15秒內輕鬆完成10下「屈膝仰臥起坐」，兩人齊齊大騷「麒麟臂」及8塊腹肌，結實肌肉跟美食一樣令人垂涎。

Michael Galanos

Michael說：「多謝香港Fans的一連串熱情問候，我們也期待香港的美景與美食，正如喜歡這個15秒體能挑戰一樣，我也很想挑戰一下代表譚仔及三哥經典湯底、食材及米線全新食法的『熱鍋』，希望屆時能夠與大家近距離接觸！」Ricky則說：「想不到有這麼多香港人留意澳洲消防員月曆，這本月曆除了展示我們的救火英姿外，同時也為小動物籌款，今次香港譚仔及三哥的活動也一樣，為「大樹下善待動物庇護站」籌款，希望大家屆時踴躍捐輸，很期待盡快跟大家見面，當然歡迎你們來接機，讓我們率先感受到香港巿民有幾Hot，率先為你們『撲火』，哈哈！」

三位2024澳洲消防員月曆封面猛男的體能FIT到爆，相信除了一眾港女看得心心眼外，亦是一眾港男的學習對象！其實澳洲猛男消防員早前已「遠征」台灣宣傳月曆，更深入探訪當地的消防局，以及跟當地消防員交流，展示「大大力」與「好好笑」的不同面向，大受當地媒體及民眾歡迎。今次首度訪港，Brenden、Michael 及Ricky同樣希望有機會參觀本地的消防局，與本港消防員挑戰搬運傷患及急難救助的效率，若然有機會一起健身或組隊打排球更是榮幸！藝人「蝦頭」楊詩敏及「娟姐」練美娟將於7日舉行的活動上，不但親身見證澳洲「消防界男神天花板」Brenden、Michael 及Ricky的Hot爆魅力，更率先試食譚仔雲南米線及譚仔三哥米線同步推出全新「熱鍋」系列。