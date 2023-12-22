澳洲消防員月曆猛男Ricky Smith愛心爆棚 帶香港瀕危動物公仔返澳洲響應保育

2024澳洲消防員月曆封面猛男Brenden Purvis、Michael Galanos及Ricky Smith，最近遠道來港出席譚仔雲南米線及譚仔三哥米線全新「熱鍋」系列發布會，當中Ricky Smith此行亦不忘響應保護海洋生物，為百佳超級市場致力推動的「世界自然基金會WWF FOR THE FUTURE綠色生活用品系列」呼籲大家實踐綠惜生活。百佳推出該系統兩款全新的限量版粉紅河豚公仔和海龜公仔，以兩款可愛而又需要大家努力保育的動物，時刻提醒大家要協力愛護地球，今次邀請到2024年澳洲消防猛男慈善月曆封面主角兼愛心爆棚的Ricky Smith，把兩隻限量版公仔帶到澳洲黃金海岸拍攝宣傳照，呼籲大眾支持保護野生生物。

粉紅河豚與出沒在香港水域的中華白海豚同樣是受威脅物種，粉紅河豚已被IUCN紅色名錄列為「瀕危」級別，中華白海豚則是「易危」級別；海龜在海洋生態系統中擔當重要角色，維持海草床健康，綠海龜為唯一已知在香港繁殖的海龜品種，已被IUCN紅色名錄列為「瀕危」級別。百佳推出兩款用印花及積分換購的公仔，主要以環保物料包括回收塑膠樽所製成，每個公仔上均有以環境紙印刷的標籤，只需掃描標籤上的二維碼即可觀看粉紅河豚和海龜在自然環境中的影片，讓大眾更了解這兩款需要大家極力保護的物種。