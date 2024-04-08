澳門女團ALL IN火辣遊峇里島 孖小肥合唱拍特輯

澳門棋人娛樂全體成員赴峇里島進行公司大旅行，旗下新女團ALL IN在旅行途中，基本上每天都在拍片及營運平台，真正放鬆可能只有一天。她們印象最深刻是和劉浩龍(師兄)拍片，一齊合唱《思覺失調》，發現師兄原來很有搞笑天份。

Kayaku在旅途中和小肥合唱了《時光機》，她們已是很多年老友，所以講到拍片，合拍程度簡直100%，5分鐘就完成。而Sammie帶齊防曬裝備赴峇里，「由頭包到落腳」，眾所周知，峇里的紫外線指數強烈，她穿著一身裝備後基本上沒人認得她，甚至有公司員工問ALL IN還有一位成員在哪。