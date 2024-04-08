澳門女團ALL IN火辣遊峇里島 孖小肥合唱拍特輯

澳門棋人娛樂全體成員赴峇里島進行公司大旅行，旗下新女團ALL IN在旅行途中，基本上每天都在拍片及營運平台，真正放鬆可能只有一天。她們印象最深刻是和劉浩龍(師兄)拍片，一齊合唱《思覺失調》，發現師兄原來很有搞笑天份。
Kayaku在旅途中和小肥合唱了《時光機》，她們已是很多年老友，所以講到拍片，合拍程度簡直100%，5分鐘就完成。而Sammie帶齊防曬裝備赴峇里，「由頭包到落腳」，眾所周知，峇里的紫外線指數強烈，她穿著一身裝備後基本上沒人認得她，甚至有公司員工問ALL IN還有一位成員在哪。
Iris和師兄拍了《二等天使》短視頻，表示中學時期失戀就一直聽師兄的歌。而Abe表示買對拖鞋都咁難，去了幾間門店，一對普通的拖鞋對方都開400,000印尼盾，透過1個小時的努力，最後講價到100,000，成功講價買到心頭好的Abe ，表示非常自豪。
在團體旅行的最後一個晚上，全體同事一起享用晚餐，吃喝玩樂了一個晚上，林盛斌(Bob)表示會全力撐ALL IN，分享他多年的平台營運經驗，希望ALL IN愈來愈好。公司更為4月壽星們準備了蛋糕，Iris、陳慧敏等正就是4月壽星，全體同事向她們唱生日歌，Iris更許下願望「希望ALL IN大紅大紫！MV先破1萬Views 再破10萬！」更表示多謝公司的準備。旅行結束後回澳後，ALL IN又要奔赴各項宣傳活動，第二首單曲也緊鑼密鼓地籌備當中。