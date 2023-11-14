澳門首辦國際音樂節20個音樂單位 馬拉松演唱逾12小時

澳門首屆國際音樂盛典《KoolTai MACAO MUSIC FES.2023》於上周六(11日)圓滿結束，音樂節雲集世界各地共20個不同風格音樂單位，呈獻超過12小時的馬拉松式現場演唱，演出單位包括： Jessie J、Suede、Corinne Bailey Rae、Lisa Ono 小野麗莎、Joanna Wang 王若琳、魏如萱waa Wei、Schoolgirl Byebye、Koresawa、Supper Moment、per se、黃大煒、側田、Jason Kui、Zee Avi、JW王灦兒、謝天華、Lavy、Scamper、Daze in White、winifai。(排名不分先後)
小野麗莎苦練一星期 以廣東話唱《紅日》
《KoolTai MACAO MUSIC FES.2023》陣容鼎盛，來自英國以爆發力的嗓音虜獲全球樂迷的歌手Jessie J，甫上台Fans已尖叫不斷，在唱出《Bang Bang》及《Price Tag》後呼籲觀眾手機不要遮面，鼓勵大家Be yourself，珍惜現在擁有。略帶迷幻曲風獨特嗓音的英國搖滾樂隊Suede，在澳門Fans熱情下不停在台上跳高跳低，尾聲時甚至按奈不住落台，零距離與Fans握手。
榮獲格林美獎 Best R&B Performance 的英國 R&B 歌手 Corinne Bailey Rae，至於首次到澳門為國際音樂節演出，認為今次難得的音樂交流機會。享譽全球的 Bossa Nova 天后小野麗莎，相隔10年重臨澳門開騷，唱《紅日》日文版時，到中段轉唱廣東話，全場震撼拍爛手掌，小野麗莎說：「好開心到澳門演出又可同朋友見面，朋友知道我演出就建議我用廣東話唱《紅日》，我之前都沒有聽過廣東話版，都不算太難學，一星期就練好，好希望下年再有機會參加KoolTai。」
JW唱完即走都值得
香港代表方面有側田、JW王灝兒、謝天華、per se、Supper moment及當今炙手可熱的結他手及音樂人Jason Kui。本身需到佛山演出的JW，為了參與今次澳門首屆國際音樂節，唱完急急腳走亦不介意，JW說：「台上見到大家跟着唱，氣氛好好，辛苦都值得！」Supper moment就特地演唱未推出的新歌《我的形狀》主音Sunny訪問時還自爆因太開心在台上意外𠝹到食指，被隊友取笑以生命唱歌，幸好沒大礙。
來自台灣的魏如萱直言只唱四首太少，說：「希望好快再到澳門再唱多幾首，澳門這個地方好好玩，24小時都唔夠用，今次首次澳門音樂會，同大家又可以好近距離接觸，活動上又有不同風格音樂，好抵睇又好開心！」而王若琳繼2013年重臨澳門，專程唱廣東歌《忘記他》及《漫步人生路》，王若琳說：「雖然之前專輯上都有試過《漫步人生路》，今次就第一次《忘記他》，廣東歌咬字真係非常之難，我好似有唱錯咗，希望大家中意。」