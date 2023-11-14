澳門首辦國際音樂節20個音樂單位 馬拉松演唱逾12小時

小野麗莎苦練一星期 以廣東話唱《紅日》

《KoolTai MACAO MUSIC FES.2023》陣容鼎盛，來自英國以爆發力的嗓音虜獲全球樂迷的歌手Jessie J，甫上台Fans已尖叫不斷，在唱出《Bang Bang》及《Price Tag》後呼籲觀眾手機不要遮面，鼓勵大家Be yourself，珍惜現在擁有。略帶迷幻曲風獨特嗓音的英國搖滾樂隊Suede，在澳門Fans熱情下不停在台上跳高跳低，尾聲時甚至按奈不住落台，零距離與Fans握手。

榮獲格林美獎 Best R&B Performance 的英國 R&B 歌手 Corinne Bailey Rae，至於首次到澳門為國際音樂節演出，認為今次難得的音樂交流機會。享譽全球的 Bossa Nova 天后小野麗莎，相隔10年重臨澳門開騷，唱《紅日》日文版時，到中段轉唱廣東話，全場震撼拍爛手掌，小野麗莎說：「好開心到澳門演出又可同朋友見面，朋友知道我演出就建議我用廣東話唱《紅日》，我之前都沒有聽過廣東話版，都不算太難學，一星期就練好，好希望下年再有機會參加KoolTai。」