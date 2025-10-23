澳門15變｜Day許軼親身上陣體驗笨豬跳 Candy空中漫步驚到爆腹肌  

Viu Original原創旅遊節目《澳門15變》由兩位澳門地膽主持蘇家樂和呀子帶路、集結COLLAR成員王家晴（Candy）和許軼（Day）、樂隊ROVER、趙善恆、倪安慈等青春偶像！首集由COLLAR成員Candy和Day打頭陣，兩人在蘇家樂的帶領下一同品嘗正宗葡式美食、體驗青花瓷繪磚外，更穿上傳統葡萄牙土風舞服四處打卡，惹得一眾領粉留言大讚：「正，又有得睇Day食嘢」、「Candy靚得好優雅」！

Candy和Day先在高空233米圍繞旅遊塔兜圈漫步，Candy不禁直呼：「呢度好驚啊！呢度特別驚！因為（前面）太大個海！我好驚啊！我而家谷實咗個腹肌！」大膽Day則無有怕，來都來了實行親身上陣體驗笨豬跳，事後她笑言：「原本以為教練會推我落去，原來佢哋真係唔會推我，通常玩歷奇冒險，數到二就會被人推落去！（你嘅人生係咪成日被人整蠱？）我以為會被人推！我已經無力去留意我嘅表情同聲音，嗌得好難聽，可唔可以幫我打格仔？」