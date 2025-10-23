澳門15變｜Day許軼親身上陣體驗笨豬跳 Candy空中漫步驚到爆腹肌  

Viu Original原創旅遊節目《澳門15變》由兩位澳門地膽主持蘇家樂和呀子帶路、集結COLLAR成員王家晴（Candy）和許軼（Day）、樂隊ROVER、趙善恆、倪安慈等青春偶像！首集由COLLAR成員Candy和Day打頭陣，兩人在蘇家樂的帶領下一同品嘗正宗葡式美食、體驗青花瓷繪磚外，更穿上傳統葡萄牙土風舞服四處打卡，惹得一眾領粉留言大讚：「正，又有得睇Day食嘢」、「Candy靚得好優雅」！
Candy和Day先在高空233米圍繞旅遊塔兜圈漫步，Candy不禁直呼：「呢度好驚啊！呢度特別驚！因為（前面）太大個海！我好驚啊！我而家谷實咗個腹肌！」大膽Day則無有怕，來都來了實行親身上陣體驗笨豬跳，事後她笑言：「原本以為教練會推我落去，原來佢哋真係唔會推我，通常玩歷奇冒險，數到二就會被人推落去！（你嘅人生係咪成日被人整蠱？）我以為會被人推！我已經無力去留意我嘅表情同聲音，嗌得好難聽，可唔可以幫我打格仔？」
《換乘戀愛4》感情線七國咁亂
「戀綜天花板」《換乘戀愛4》最新一集節目公開了第二對前度戀人伯賢和賢智，兩人曾經交往兩年，賢智憶述交往的起點：「我們是在慶祝我加入公司的酒局上認識，他是朋友的朋友，因為他的年紀比我小，所以我只覺得他是弟弟，一開始對他一點感覺也沒有。」然而伯賢一直主動出擊，甚至在當兵期間每天給女方寫一封情信：「當時我沒法展現我的心意，我能表達心意的道具就是寫信。」兩人終於順利交往，伯賢卻在服役時嚴重受傷更要退下前線，小情侶無法常常見面，因此在男方家長的建議下同居，兩人漸漸因為小事爭執，經歷多次互相折磨後，伯賢以千字文短訊提出分手，賢智也厭倦了對方誓不罷休的電話攻勢，最終分道揚鑣。
《申社長Project》韓石圭展開復仇計劃
由韓石圭、裴賢成和李蕊主演的話題韓劇《申社長Project》叫好叫座，劇情步向大結局更是刺激感十足！最新劇情發展到曹必立（裴賢成飾）深入調查申社長的過去，申社長兒子小俊死亡的悲慘故事也被逐步揭開！然而殺害小俊的尹東熙卻在此時逃獄，當年負責此案的崔刑警追查到尹的主治醫生，翌日卻傳來她的死訊！崔刑警決定查清所有真相，與此同時申社長查出尹東熙的秘密帳戶入帳了一百萬美元，崔刑警發現尹東熙每次收款後都會有人喪命，唯獨小俊去世那天，尹東熙的帳戶並無進出記錄。隨後崔刑警和院長相約見面，尹東熙卻拿小刀往院長身上刺，崔刑警為他擋刀，趕來的申社長目擊了這一切，嘶吼著讓對方血債血償，尹東熙卻冷冷地看著他！